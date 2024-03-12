Почему Украина пока получит только 6 F-16: авиаэксперт назвал возможные причины
По данным СМИ, Украина получит первые 6 F-16 до конца весны – июля 2024 года. На тот момент 12 украинских пилотов будут готовы летать на этих истребителях. Несмотря на это, международные партнеры обещали Украине около 45 F-16.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что обучение украинских пилотов началось где-то в сентябре 2023 года. Оно было достаточно комплексным, ведь сначала нужно было подтянуть в полном объеме английский, а впоследствии – пришлось изучать другие технические моменты.
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Информация о всего 6 самолетах удивила
Как отметил Криволап, информация, что Украина получит только 6 самолетов до начала лета несколько удивила. Здесь может быть несколько совершенно разных причин, ведь освоение F-16 – сложный и дорогой процесс. Возможно, Украина пока не имеет полностью готовую и безопасную инфраструктуру для этих самолетов. Но могут быть и другие причины.
Возможно, подготовка технического персонала заняла больше времени, чем мы надеялись. Потому что этот самолет совсем другой для украинских технических специалистов. Там другие протоколы. Им фактически надо начинать обучение с нуля. Также это может быть связано с тем, что мы пока не готовы принять большее количество самолетов. Условно 50 специалистов может не хватить, чтобы обслуживать более чем 6 самолетов,
– сказал Криволап.
Один полет F-16 требует потом около 16 часов межполетных регламентных работ. Возможно, пока в Украине еще нет достаточно персонала, чтобы обслуживать больше таких самолетов.
F-16 для Украины: коротко
- По данным СМИ, задержка передачи первых истребителей вызвана тем, что обучение украинских летчиков на авиабазе в Румынии затягивается. Оно происходило быстрее обычных стандартов, но все же медленнее, чем рассчитывали, потому что нужно было еще лучше усвоить английский язык и западные военные техники.
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что вопрос передачи F-16 идет по предварительно согласованному графику. Однако, конечно, идут обсуждения, как ускорить этот процесс.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал процесс освоения F-16. Все длится довольно долго, ведь здесь есть много разных аспектов, о которых не все догадываются.