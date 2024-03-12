Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що навчання українських пілотів почалося десь у вересні 2023 року. Воно було досить комплексним, адже спершу потрібно було підтягнути в повному обсязі англійську, а згодом – довелося вивчати інші технічні моменти.

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Інформація про лише 6 літаків здивувала

Як наголосив Криволап, інформація, що Україна отримає лише 6 літаків до початку літа дещо здивувала. Тут може бути кілька зовсім різних причин, адже освоєння F-16 – складний та дорогий процес. Можливо, Україна поки не має повністю готову та безпечну інфраструктуру для цих літаків. Але можуть бути й інші причини.

Можливо, підготовка технічного персоналу зайняла більше часу, аніж ми сподівалися. Бо цей літак зовсім інший для українських технічних фахівців. Там інші протоколи. Їм фактично треба починати навчання з нуля. Також це може бути пов'язано з тим, що ми поки не готові прийняти більшу кількість літаків. Умовно 50 фахівців може не вистачити, щоб обслуговувати більш ніж 6 літаків,

– сказав Криволап.

Один політ F-16 вимагає потім близько 16 годин міжпольотних регламентних робіт. Можливо, наразі в Україні ще не має достатньо персоналу, аби обслуговувати більше таких літаків.

F-16 для України: коротко