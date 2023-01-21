Поддержит ли Вашингтон передачу F-16 Украине: посол США в ОБСЕ поделился прогнозом

Недавно стало известно, что Нидерланды готовы передать Украине истребители F-16. Однако сначала эти поставки должны быть согласованы в США.

Эту ситуацию прокомментировал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер. Он уверен, что Вашингтон поддержит идею союзников передать Украине F-16.

Внимание Табу нет: Нидерланды готовы передать Украине истребители F-16

Что думают американские чиновники о предоставлении Украине оружия

Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники, – это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные взносы, сделанные нашими союзниками для Украины,

– сказал посол.

Он также добавил, что ожидает от США широкой поддержки союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад.

Добавим, что на уточняющий вопрос, касается ли это истребителей, он ответил утвердительно.

Военная помощь от партнеров: последние новости

Министры 9 стран мира 19 января пообещали предоставлять нашему государству все необходимое для победы в этой войне. Речь идет об Эстонии, Великобритании, Польше, Латвии, Литве, Дании, Чехии, Нидерландах и Словакии.

Германия весной 2023 года обещает предоставить Украине пакет военной помощи на 1 миллиард евро. В Берлине обещают не останавливаться на поддержке Украины.

Польша, в свою очередь, пообещала предоставить нашим защитникам зенитные установки С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним, 42 боевых машины пехоты и 155-миллиметровые гаубицы КРАБ.

Великобритания анонсировала новый мощный пакет военной помощи для Украины В него войдут, в частности, 3 батареи дальнобойной артиллерии AS-90 155 и ряд бронированных машин Bulldog. В Минобороны заявили, что дополнительно отправят Украине еще 600 ракет Brimstone.

А 19 января США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 2,5 миллиарда долларов. Этот пакет предоставляет дополнительные боеприпасы NASAMS и системы противовоздушной обороны Avenger, чтобы помочь Украине противостоять ряду угроз малой и средней дальности и укрепить эшелонированную противовоздушную оборону Украины.

Новый пакет военной помощи от США / Инфографика 24 Канала