Новый уровень тактических боев: генерал армии объяснил важность кассетных боеприпасов на фронте

СМИ сообщают, что президент США Джозеф Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Официально о передаче этих снарядов Америка должна сообщить 7 июля.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он добавил, что эти боеприпасы улучшат эффективность наступательных действий ВСУ и ситуацию с нехваткой боеприпасов в нашей армии.

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Новая история

У Украины есть вооружение и новейшая техника, которую передают союзники. Но так массово и системно врага могут бить мощные ракеты, как Storm Shadow, которые пробивают до 300 километров и уничтожают блиндажи, укрепленные районы, штабы, склады и т.д. Однако для поражения большого пространства украинским бойцам нужны кассетные боеприпасы, которые могут массово уничтожать врага.

Надеемся, что в ближайшие дни мы получим боеприпасы и это уже будет новая история наступательной операции Кассетные боеприпасы будут сносить оккупантов и заставят их бежать или сдаваться.

"Это может в определенной степени менять тактику ведения войны. Если мы получим кассетные боеприпасы и ATACMS, то это уже будет новая история стратегических наступательных операций. Мы сможем наносить удары по тылам, штабам и основным позициям врага на фронте", – сказал Маломуж.

Зачем Украине кассетные боеприпасы: смотрите видео

Нашли выход

Америка не является членом конвенции по запрету кассетных боеприпасов, однако ключевая проблема заключается в законодательном запрете страны. В США запретили производство, использование или передачу кассетных боеприпасов другим странам.

Однако администрация президента Джо Байдена нашла вариант, обеспечивающий законную передачу боеприпасов. Согласно акту об иностранной помощи президент без согласования Конгресса может поставлять боеприпасы и технику.

Что известно о передаче Украине кассетных боеприпасов