Такие условия являются одними из самых выгодных среди союзников Украины. Об этом пишет Defence24.

В чем суть договоренностей?

По информации издания, всего на вооружении Польши находится до 208 ракет PAC-3 MSE. Таким образом, Украине передали лишь незначительную часть имеющегося арсенала.

Пяти ракет недостаточно даже для полного оснащения одной пусковой установки Patriot. Одна такая установка способна нести до шести ракет этого типа.

В то же время Польша получила от США и НАТО существенные гарантии безопасности в обмен на передачу своих ракет Украине. Американская сторона и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласились, что в случае возникновения военной угрозы Польша получит необходимые ракеты и системы в течение первых 24 часов.

Фактически договоренность предусматривает, что каждая переданная Украине ракета PAC-3 MSE может быть компенсирована десятью аналогичными ракетами в случае необходимости. Таким образом, за переданные пять ракет Польша потенциально сможет получить 50 новых ракет для собственной противовоздушной обороны.

Несмотря на столь выгодные условия, журналисты обращают внимание на то, что Варшава все равно передала Украине лишь пять ракет. В Defense Express назвали это довольно неожиданным решением, учитывая предоставленные гарантии быстрого пополнения запасов.

Напомним, 8 июля Польша впервые официально подтвердила передачу Украине зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot. Тогда предполагалось, что из-за ограниченного количества этих боеприпасов помощь могла состоять лишь из нескольких десятков или даже меньшего количества ракет. Теперь стало известно, что фактически речь идет лишь о пяти единицах.

Вопрос обеспечения Украины ракетами Patriot остается критически важным. В конце мая президент Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с призывом помочь преодолеть дефицит средств противовоздушной обороны. В частности, глава государства просил предоставить Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot.

Необходимость такого решения объясняется значительным истощением запасов ракет ПВО на фоне массированных российских атак. Во время одного из последних комбинированных ударов по Киеву Украина не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты из-за нехватки боеприпасов для Patriot – единственной системы, способной эффективно уничтожать баллистические цели.

В то же время 8 июля во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot. По его словам, американская сторона готова поделиться необходимыми технологиями, хотя сам процесс производства таких ракет является чрезвычайно сложным.