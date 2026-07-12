Такі умови є одними з найвигідніших серед союзників України. Про це пише Defence24.

У чому суть домовленостей?

За інформацією видання, загалом на озброєнні Польщі перебуває до 208 ракет PAC-3 MSE. Таким чином Україні передали лише незначну частину наявного арсеналу.

П'яти ракет недостатньо навіть для повного спорядження однієї пускової установки Patriot. Одна така установка здатна нести до шести ракет цього типу.

Водночас Польща отримала від США та НАТО суттєві гарантії безпеки в обмін на передачу своїх ракет Україні. Американська сторона та генеральний секретар НАТО Марк Рютте погодилися, що у разі виникнення військової загрози Польща отримає необхідні ракети та системи протягом перших 24 годин.

Фактично домовленість передбачає, що кожна передана Україні ракета PAC-3 MSE може бути компенсована десятьма аналогічними ракетами у разі потреби. Таким чином за передані п'ять ракет Польща потенційно зможе отримати 50 нових ракет для власної протиповітряної оборони.

Попри настільки вигідні умови, журналісти звертають увагу, що Варшава все одно передала Україні лише п'ять ракет. У Defense Express назвали це доволі несподіваним рішенням, враховуючи надані гарантії швидкого поповнення запасів.

Нагадаємо, 8 липня Польща вперше офіційно підтвердила передачу Україні зенітних керованих ракет PAC-3 MSE для комплексів Patriot. Тоді припускалося, що через обмежену кількість цих боєприпасів допомога могла складатися лише з кількох десятків або навіть меншої кількості ракет. Тепер стало відомо, що фактично йдеться лише про п'ять одиниць.

Питання забезпечення України ракетами Patriot залишається критично важливим. Наприкінці травня президент Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа та американського Конгресу із закликом допомогти подолати дефіцит засобів протиповітряної оборони. Зокрема, глава держави просив надати Україні ліцензію на виробництво ракет для комплексів Patriot.

Необхідність такого рішення пояснюється значним виснаженням запасів ракет ППО на тлі масованих російських атак. Під час одного з останніх комбінованих ударів по Києву Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через нестачу боєприпасів для Patriot – єдиної системи, яка здатна ефективно знищувати балістичні цілі.

Водночас 8 липня під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot. За його словами, американська сторона готова поділитися необхідними технологіями, хоча сам процес виробництва таких ракет є надзвичайно складним.