Идеальны для уничтожения россиян: как быстро ВСУ могут освоить танки Leopard 2, Abrams и Challenger

Танкистам следует тщательно освоить новую технику. Еще подробнее с западным вооружением стоит ознакомиться и ремонтным бригадам, обслуживающим танки.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, танк требует гораздо больше внимания, чем обычный гражданский автомобиль.

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Сколько будет продолжаться обучение

Олег Катков рассказал, что у каждого танка есть свои особенности. По оценкам западных специалистов, чтобы украинские бойцы смогли пересесть из трофейных Т-72, Т-64 или Т-90 на машину западного образца, нужно 8 недель. Важно, что будут учиться танкисты с максимальным боевым опытом.

В то же время стандартный курс от новобранца к человеку, уже танкисту, составляет пять с половиной месяцев. Поэтому его, конечно, будут давить до двух месяцев,

– объяснил он.

По словам военного эксперта, эти сроки совпадают с объявленными сроками передачи Украине Leopard – конец марта.

"И относительно Challenger, если не ошибаюсь, то тот же промежуток времени", – заметил Катков.

Военный эксперт рассказал, что нужно не только использовать танки на поле боя, но и постоянно поддерживать их боеспособность. Гражданский автомобиль до капитального ремонта может пройти 300-500 км. В то же время, если брать показатели к танкам, например танк Т-72, то он идет на капитальный ремонт через 14 тысяч километров.

"Причем даже если танк стоит, то один час его работы считается за 15 километров. Перед капитальным ремонтом на отметке 7-8 тысяч он должен еще пройти средний ремонт с восстановлением ресурса примерно на 65%", –подчеркнул он.

К тому же по нормативам экипаж в конце дня должен проводить полный техосмотр самой машины, занимающей около полутора часов.

Обучение именно бойцов ремонтных батальонов – это важно. И по оценкам они будут учиться в полтора раза больше,

– подчеркнул Катков.

Так что подготовка бойцов к использованию танков с Запада должна быть существенной. Олег Катков рассказал, сколько будет продолжаться обучение на западных танках: смотрите видео

Все ли западные танки одинаковы

Олег Катков сосредоточил внимание, что все танки, которые в ближайшее время будут в пользовании ВСУ, имеют отличия.

Они отличаются внутри всем,

– объяснил он.

По словам военного эксперта, Abrams, Leopard и Challenger непохожи по определенным параметрам между собой.

"Различный двигатель, у которого разные характеристики и даже разные рычаги управления могут быть, разными являются прицельные станции у наводчика, совершенно разные места у командира", – подчеркнул он.

Потому и специфика обучения отличается.

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