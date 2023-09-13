Задания, которые Вооруженные Силы смогут выполнять этими ракетами, будут зависеть от их модификации. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Все зависит от модификации

Модификация ракеты ATACMS бывает разной от 140 до 300 километров. Соответственно и боевая часть тоже разная, например, осколочно-фугасные, бронебойные к кассетным боеприпасам, выполняющим уничтожение на квадратном километре.

В случае если нам предоставят 300 километровые ракеты, то однозначно Крымскому мосту даже не готовиться надо, а убегать и чем быстрее, тем лучше. Десяток ракет точно выведут из строя мост навсегда. Поэтому посмотрим на передачу,

– отметил Свитан.

В последнее время было много сообщений о принятии решения о передаче ракет ATACMS. Но эти дискуссии уже продолжаются два года. Поэтому пока ракеты не появятся у нас или не будет официального решения, которое нам их передают, не будем так радоваться.

Обратите внимание! Ракеты ATACMS имеют разную дальность стрельбы. ATACMS MGM-140A – 165 километров; MGM-140B - 300 километров; MGM-164A – 140 километров; MGM-168A – 270 километров. Ракеты ATACMS MGM-140A, MGM-140B и MGM-140C имеют кассетную боевую часть. Однако неизвестно, ракеты какой модификации получит Украина.

"Однако даже сейчас можно с уверенностью сказать, что эти ракеты мы получим. Их (ATACMS – 24 Канал) наскребли по закромкам. Как оказалось, в США несколько десятков ракет есть, возможно, они уже идут. Я думаю, что в ближайшее время мы должны увидеть эти ракеты", – добавил военный эксперт.

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