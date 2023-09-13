Задания, которые Вооруженные Силы смогут выполнять этими ракетами, будут зависеть от их модификации. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Все зависит от модификации
Модификация ракеты ATACMS бывает разной от 140 до 300 километров. Соответственно и боевая часть тоже разная, например, осколочно-фугасные, бронебойные к кассетным боеприпасам, выполняющим уничтожение на квадратном километре.
В последнее время было много сообщений о принятии решения о передаче ракет ATACMS. Но эти дискуссии уже продолжаются два года. Поэтому пока ракеты не появятся у нас или не будет официального решения, которое нам их передают, не будем так радоваться.
"Однако даже сейчас можно с уверенностью сказать, что эти ракеты мы получим. Их (ATACMS – 24 Канал) наскребли по закромкам. Как оказалось, в США несколько десятков ракет есть, возможно, они уже идут. Я думаю, что в ближайшее время мы должны увидеть эти ракеты", – добавил военный эксперт.
Какие задачи будут выполнять ракеты ATACMS: смотрите видео
Украине могут передать ракеты ATACMS: последние новости
- Журналисты сообщили, что президент США Джо Байден "близок к одобрению доставки в Украину ракет ATACMS". По словам американских чиновников, сейчас вероятность принятия решения об отправке дальнобойных ракет гораздо выше, чем была раньше.
- Россияне уже начали скулить из-за передачи ВСУ дальнобойных ракет. Для того, чтобы защититься от Atacms враг прикрывает окопы деревьями.
- Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина получит дальнобойные ATACMS уже осенью. Глава государства подчеркнул, что будет говорить об этом с американским лидером Джозефом Байденом.