Завдання, які Збройні Сили зможуть виконувати цими ракетами, залежатимуть від їх модифікації. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Все залежить від модифікації

Модифікація ракети ATACMS буває різною від 140 до 300 кілометрів. Відповідно й бойова частина теж різна, наприклад, осколково-фугасні, бронебійні до касетних боєприпасів, які виконують знищення на квадратному кілометрі.

У разі, якщо нам нададуть 300 кілометрові ракети, то однозначно Кримському мосту навіть не готуватися треба, а тікати й чим швидше, тим краще. Десяток ракет точно виведуть з ладу міст назавжди. Тому подивимося на передачу,

– зазначив Світан.

Останнім часом було багато повідомлень про ухвалення рішення щодо передачі ракет ATACMS. Але ці дискусії вже тривають протягом двох років. Тому поки ракети не з'являться у нас чи не буде офіційного рішення, що нам їх передають, не будемо так радіти.

Зверніть увагу! Ракети ATACMS мають різну дальність стрільби. ATACMS MGM-140A – 165 кілометрів; MGM-140B — 300 кілометрів; MGM-164A – 140 кілометрів; MGM-168A – 270 кілометрів. Ракети ATACMS MGM-140A, MGM-140B та MGM-140C мають касетну бойову частину. Проте не відомо, ракети якої модифікації отримає Україна.

"Однак навіть зараз можна з впевненістю сказати, що ці ракети ми отримаємо. Їх (ATACMS – 24 Канал) наскребли по засіках. Як виявилося, у США декілька десятків ракет є, можливо, вони вже й ідуть. Я думаю, що найближчим часом ми повинні побачити ці ракети", – додав військовий експерт.

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