Завдання, які Збройні Сили зможуть виконувати цими ракетами, залежатимуть від їх модифікації. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Все залежить від модифікації
Модифікація ракети ATACMS буває різною від 140 до 300 кілометрів. Відповідно й бойова частина теж різна, наприклад, осколково-фугасні, бронебійні до касетних боєприпасів, які виконують знищення на квадратному кілометрі.
Останнім часом було багато повідомлень про ухвалення рішення щодо передачі ракет ATACMS. Але ці дискусії вже тривають протягом двох років. Тому поки ракети не з'являться у нас чи не буде офіційного рішення, що нам їх передають, не будемо так радіти.
"Однак навіть зараз можна з впевненістю сказати, що ці ракети ми отримаємо. Їх (ATACMS – 24 Канал) наскребли по засіках. Як виявилося, у США декілька десятків ракет є, можливо, вони вже й ідуть. Я думаю, що найближчим часом ми повинні побачити ці ракети", – додав військовий експерт.
Які завдання виконуватимуть ракети ATACMS: дивіться відео
Україні можуть передати ракети ATACMS: останні новини
- Журналісти повідомили, що президент США Джо Байден "близький до схвалення доставки в Україну ракет Atacms". За словами американських посадовців, зараз ймовірність прийняття рішення про відправлення далекобійних ракет набагато вища, ніж була раніше.
- Росіяни вже почали скиглити через передачу ЗСУ далекобійних ракет. Для того, щоб захиститися від ATACMS ворог прикриває окопи деревами.
- Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна отримає далекобійні ATACMS вже восени. Глава держави наголосив, що говоритиме про це із американським лідером Джозефом Байденом.