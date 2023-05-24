Может переломить ход войны: военный эксперт сказал, как F-16 усилят защиту неба Украины

Истребители западного образца крайне необходимы Украине. Они обладают той силой, которая нужна украинской стороне для борьбы с врагом.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, сейчас Запад создал мощную авиационную коалицию.

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Почему F-16 важны для Украины.

Петр Черник убежден, что передача Украине F-16 будет свидетельствовать о колоссальной военно-технологической победе Украины. К тому же в мире достаточно таких истребителей и сразу 25 стран-операторов.

"Эта машина доступна и нам не нужно ждать до того момента, когда приступят к изготовлению новых машин, а контракты заключены вплотную к 2030 году", – пояснил он.

Кроме этого, преимуществом является наличие 105 номенклатур вооружения, среди которых дальнобойные ракеты AGM-158 и ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью поражения до 180 километров.

Мы действительно можем существенно поднять уровень защиты нашего неба. Это действительно оружие, которое может переломить ход войны,

– добавил военный эксперт.

По его мнению, получение F-16 – это огромный шаг вперед еще и потому, что ВСУ смогут перехватывать российский самолет Су-34, сбрасывающий бомбы на украинские земли с расстояния 40-50 километров со своей территории.

Западная авиационная коалиция

Петр Черник отметил, что самолетов F-16 было выпущено 4600 единиц.

Карта F-16 будет разыгрываться в стратегическом треугольнике: Бельгия, Нидерланды и Дания,

– объяснил он.

Политическое решение от США уже есть. Бельгия имеет на своем балансе около 50 самолетов и ориентировочно еще 30 в использовании Дании. Португалия и Испания готовы делиться запчастями, Польша предлагает обучать украинских пилотов. Все эти данные свидетельствуют о том, что формируется мощная авиационная коалиция.

Впрочем, для Украины важно получить не только истребители, но и дальнобойные и планерные бомбы.

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