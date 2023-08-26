США ускорят предоставление разрешений другим странам на передачу F-16 Украине
Источник:Белый Дом
Соединенные Штаты будут быстрее предоставлять разрешения другим странам на передачу F-16. Об этом говорилось в телефонном разговоре президентов Байдена и Зеленского.
Уже три страны согласовали передачу Украине самолетов F-16 после прохождения обучения. Впоследствии таких новостей станет только больше.
Смотрите также В Украине будут F-16: все, что известно об историческом решении
Больше самолетов для Украины
В День Независимости Украины Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Одной из тем было ускорение предоставления разрешения другим государствам на передачу своих истребителей. Кроме этого, главы государств обсудили начало обучения украинских пилотов на F-16 – сразу после его завершения Украина получит самолеты.
Байден также поздравил Украину с праздником и еще раз подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину в войне.
Президент Байден подтвердил обязательство США поддерживать защиту Украины от российской агрессии столько, сколько это потребуется, а также привлекать Россию к ответственности за ее действия,
– говорится в сообщении.
В Белом доме добавили, что Байден от всего народа Америки выражает восхищение храбростью и жертвенностью украинского народа, борющегося за свою свободу и безопасное будущее.
Передача Украине самолетов F-16
- Три страны уже согласились передать Украине после тренировки F-16: Дания, Норвегия, Нидерланды. В частности, Нидерланды отдадут почти все свои истребители для защиты от России.
- Америка присоединится к подготовке пилотов и инженеров на F-16. Зеленский заявил, что осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии.
- Воздушные Силы уверены, что с помощью американских истребителей удастся выгнать оккупантов из украинской земли. Там заявили, что это именно то оружие, которое может изменить все.