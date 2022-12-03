Пора предоставить системы ПВО Patriot, – Кулеба напомнил о цене, чтобы Украина пережила эту зиму

Украина продолжает искать все возможные способы, чтобы дожать международных партнеров. Нам крайне необходимо прикрыть небо над государством, чтобы защититься от россиян. Это поможет сделать ПВО Patriot.

Все мы прекрасно понимаем, что россияне стремятся загнать украинцев в холод и тьму. И именно для этого наносят массированные ракетные удары по энергетической системе. Минимизировать последствия можно с помощью ПВО. И, как сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пора уже предоставить Украине Patriot.

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Разговоры о ПВО велись до начала войны

Об этом заявил глава МИД в интервью. Он отметил, что США должны наконец принять решение, касающееся передачи Украине этих систем ПВО.

"Мы начали наш разговор о Patriot в самом начале войны – еще фактически до войны. Но сейчас пора принимать решение", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, что в четверг Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США рассматривают возможность передачи Украине Patriot. Что касается призывов Польши переместить на территорию нашей страны установки, которые предоставила ей Германия, то в этом случае "слишком рано" делать выводы. По крайней мере, так заявил он журналистам.

Украина переживет эту зиму

По словам Кулебы, Украина без сомнения переживет эту зиму. Хотя она, прогнозирует не один эксперт и аналитик, точно будет непростой.

Вопрос в том, какой будет цена, чтобы пережить эту зиму. И безусловно наличие Patriot, наличие других передовых систем противовоздушной обороны, их доставка в Украину в течение недель, а не месяцев, резко снизит цену,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что таким образом удастся защитить как украинские города, так и критически важную энергетическую инфраструктуру. Ее российские военные в последнее время считают целью №1.

Украина продолжает получать ПВО, но нужно еще