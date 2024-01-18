Очень принципиальный вопрос: что блокирует передачу ракет Taurus Германией

Оппозиционная партия Германии настаивает на том, чтобы Украине предоставили дальнобойные ракеты Taurus. Однако с этим решением пока не согласны канцлер Олаф Шольц и другие политические силы страны.

Об этом 24 Каналу рассказал немецкий политолог Сергей Честный, заметив, что праворадикальная партия является абсолютно пророссийской. То же касается леворадикалов, поэтому эти силы нельзя назвать демократическими.

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Какой способ нашла оппозиция

Франция партии Христианско-демократический союз усиливает давление на федеральное правительство, чтобы все-таки передать Украине необходимое оружие. Это уже не в первый раз, когда они пытаются убедить парламент проголосовать за это решение. Впрочем, правительственная коалиция не позволила поставить вопрос на повестку дня.

Сейчас они требуют не анонимного голосования, а такого, какое покажет, как конкретная депутат или депутат проголосовали. Так хотят увеличить давление на правительство и коалицию,

– рассказал политолог.

Это может помочь, ведь есть люди, публично выражающие одно мнение, но голосуют за противоположные решения. Сергей Честный привел пример министра иностранных дел Анналены Бербок и некоторых других политиков. Их заявления на словах очень проукраинские, но как только доходит до политических решений, они полностью придерживаются позиции федерального канцлера, который против предоставления Taurus.

Оппозиционные депутаты предложили коалиции разработать собственный проект решения по ракетам. Понятно, что правительственные депутаты не слишком хотят голосовать за то, что поступает от оппозиции. Поэтому есть возможность подготовить свой план.

Чего боится канцлер Германии

"Решение о передаче Taurus все-таки может найти поддержку среди политических сил. Тем не менее, оно очень принципиально для выступающего против Олафа Шольца", – отметил Сергей Добросовестный.

В правительстве есть понимание того, что на канцлера нужно влиять. Так уже поступали, когда говорилось о танках Leopard, артиллерии. Более того, он уже сделал определенный шаг, убедив Виктора Орбана не голосовать против членства Украины в ЕС. Поэтому многие в Германии думают, что Шольц и так уже сделал немало.

На мой взгляд, это ошибка, если канцлер безосновательно блокирует это решение. Ему нужно дать понять, что он ошибается. Но он дальше так делает, потому что крыло, которое возглавляет Шольц, считает, что нельзя давать Украине ничего, что даже теоретически может ударить по суверенной территории России и важным для нее объектам, а именно Крымскому мосту,

– подчеркнул немецкий политолог.

Он добавил, что большой страх Шольца заключается в том, что Украина ударит ракетами Taurus по мосту, что спровоцирует Россию на действия, которые сложно предсказать и на еще большую эскалацию. Канцлер будет нести ответственность перед населением, вероятно, может дойти даже до отставки.

В этом его страх, совершенно безосновательный, по моему мнению. Поэтому нужно "давить", обращаясь к примерам Эмануэля Макрона и других лидеров. Надо показывать, что ничего страшного не происходит, а Украина ответственно использует западное оружие,

– добавил политолог.

Именно удары по российским объектам на оккупированной территории Украины, штабам мостам, топливным составам и аэродромам уменьшают количество жертв и приближают конец войны.

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