"Рейтинг Харрис спровоцировал проблему для Украины": насколько она серьезна

Издание Politico опубликовало статью, где говорится о том, что преимущество Камалы Харрис над Дональдом Трампом спровоцировало неожиданную проблему для Украины. Европа, понимая, что Трамп может не стать президентом и прекратить поставки помощи Украине, затормозила передачу доходов с замороженных активов России. Именно для решения этого вопроса украинская делегация едет на "Рамштайн".

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что средства от замороженных российских активов важны для сохранения жизней украинцев. Украине нужно создать прецедент и получить эти деньги.

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Насколько серьезной является проблема

По словам политолога, Трамп понимал, что его пытались использовать как "токсичную торпеду" и США хотело отдать часть американского лидерства G7 и НАТО, чтобы они распределяли деньги и руководили "Рамштайном", потому что якобы американцы сами не справятся.

Однако сейчас выигрывает Харрис и США решило это не делать, оставив лидерство у себя. Американские выборы являются игрой, но мы потеряем жизни украинских граждан, если не получим деньги.

Поэтому, я думаю, Владимир Зеленский может ехать на "Рамштайн", чтобы встретиться с Байденом, Трампом и Харрис и сказать, чтобы нас "вынесли за скобки" из американского двухпартийного противостояния, это не деньги США, чтобы они их отдавали,

– пояснил Давидюк.

Если же сейчас США не предоставит Украине доходы с замороженных российских активов, наше государство потеряет время, ведь потом начнется инаугурация президента США, что замедлит процесс.

Политолог отметил, что Politico является инсайдерской газетой, их журналисты проникли внутрь всех процессов и действительно многое знают. На это издание действительно нужно обращать внимание и реагировать.

Некоторые партнеры в Европе говорят, что прецедента нет, поэтому пока не будут предоставлять деньги. Поэтому для нас сейчас нужно сделать прецедент и залить в бюджет деньги. 50 миллиардов долларов это серьезная сумма,

– отметил Давидюк.