По сценарию танков: когда и какие западные истребители может получить Украина
У Украины есть все шансы получить все необходимое вооружение для успешного освобождения своих территорий. Не исключение и авиация, которая может появиться на балансе ВСУ уже в этом году.
Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, истребители помогут украинским военным защитить небо.
Смотрите также Цинический авиаудар по Волчанску: из-под завалов извлекли тела двух погибших
Украине нужны истребители
Александр Коваленко сообщил, что российские оккупанты часто используют авиационные бомбы с модулями управления и коррекции полета. Запускают они их расстояния на 30 – 50 км. Поэтому украинское небо нуждается в защите.
Чтобы его защищать, необходимы комплексы большого радиуса действия или авиация, использующая ракеты класса "воздух – воздух" также большого радиуса действия,
– подчеркнул он.
По его мнению, если россияне начнут часто использовать эту авиацию при контрнаступательных действиях, а наши передовые подразделения не будут защищены системами ПВО, это будет свидетельствовать о возникновении проблем.
Когда Украина получит F-16
Александр Коваленко заострил внимание на том, что на встрече "Рамштайн" будут обсуждать поставки и систем ПВО, и авиации.
Также не минуют вероятность расширения танковой коалиции, средней легкобронированной техники, ее логистики и обслуживания.
"Помимо этого, будут подниматься вопросы обеспечения боеприпасами как танковыми, артиллерийскими, так и боекомплектом для ПВО", – отметил военно-политический обозреватель.
Конечно, об истребителях тоже никто не забудет, однако главный вопрос в том, когда Украина сможет их получить.
Я уверен, что это вторая половина 2023 года. То есть, мы в 2023 году их получим. Когда? В конце лета, осенью или в декабре – это другой вопрос,
– подчеркнул.
Впрочем, вероятно, что ситуация будет напоминать историю поставок Украине танков.
В чем особенность передачи авиации
Александр Коваленко объяснил, что первыми танками, переданными от западных партнеров, были не Leopard 2, и даже не Challenger 2.
Мы впервые услышали, что будем получать какие-то непонятные колесные танки от Франции. Это действительно боевые машины поддержки пехоты, но именно вот эта волна, которая назвала их колесными танками, сделала свое дело,
– убежден он.
Военно-политический обозреватель заметил, что, вероятно, так же будет с авиацией. В частности первыми истребителями западного образца могут быть не F-16 или Typhoon, а другие самолеты западного производства.
Обеспечение Украины авиацией: главное
- Словакия уже передала Украине все 13 обещанных многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29.
- Впрочем, Украина решительно настроена получить F-16. Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился со своим французским коллегой Тьери Бюркаром. Во время встречи украинский генерал акцентировал внимание на потребности нашего государства в артиллерийских снарядах других боеприпасах, средствах ПВО и истребителях F-16.
- Недавно в ГУР МО показали работу легендарного вертолета Black Hawk – "Черного ястреба".