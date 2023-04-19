По сценарию танков: когда и какие западные истребители может получить Украина

У Украины есть все шансы получить все необходимое вооружение для успешного освобождения своих территорий. Не исключение и авиация, которая может появиться на балансе ВСУ уже в этом году.

Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, истребители помогут украинским военным защитить небо.

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Украине нужны истребители

Александр Коваленко сообщил, что российские оккупанты часто используют авиационные бомбы с модулями управления и коррекции полета. Запускают они их расстояния на 30 – 50 км. Поэтому украинское небо нуждается в защите.

Чтобы его защищать, необходимы комплексы большого радиуса действия или авиация, использующая ракеты класса "воздух – воздух" также большого радиуса действия,

– подчеркнул он.

По его мнению, если россияне начнут часто использовать эту авиацию при контрнаступательных действиях, а наши передовые подразделения не будут защищены системами ПВО, это будет свидетельствовать о возникновении проблем.

Когда Украина получит F-16

Александр Коваленко заострил внимание на том, что на встрече "Рамштайн" будут обсуждать поставки и систем ПВО, и авиации.

Также не минуют вероятность расширения танковой коалиции, средней легкобронированной техники, ее логистики и обслуживания.

"Помимо этого, будут подниматься вопросы обеспечения боеприпасами как танковыми, артиллерийскими, так и боекомплектом для ПВО", – отметил военно-политический обозреватель.

Конечно, об истребителях тоже никто не забудет, однако главный вопрос в том, когда Украина сможет их получить.

Я уверен, что это вторая половина 2023 года. То есть, мы в 2023 году их получим. Когда? В конце лета, осенью или в декабре – это другой вопрос,

– подчеркнул.

Впрочем, вероятно, что ситуация будет напоминать историю поставок Украине танков.

В чем особенность передачи авиации

Александр Коваленко объяснил, что первыми танками, переданными от западных партнеров, были не Leopard 2, и даже не Challenger 2.

Мы впервые услышали, что будем получать какие-то непонятные колесные танки от Франции. Это действительно боевые машины поддержки пехоты, но именно вот эта волна, которая назвала их колесными танками, сделала свое дело,

– убежден он.

Военно-политический обозреватель заметил, что, вероятно, так же будет с авиацией. В частности первыми истребителями западного образца могут быть не F-16 или Typhoon, а другие самолеты западного производства.

Обеспечение Украины авиацией: главное