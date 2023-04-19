Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". За його словами, винищувачі допоможуть українським військовим захистити небо.

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Україні потрібні винищувачі

Олександр Коваленко повідомив, що російські окупанти часто використовують авіаційні бомби з модулями управління та корекції польоту. Запускають вони їх відстані на 30 – 50 кілометрів. Тож українське небо потребує захисту.

Щоб його захищати, необхідні комплекси великого радіуса дії або авіація, яка використовує ракети класу "повітря – повітря" також великого радіусу дії,

– наголосив він.

На його думку, якщо росіяни розпочнуть часто використовувати цю авіацію під час контрнаступальних дій, а наші передові підрозділи не будуть захищені системами ППО, то це свідчитиме про виникнення проблем.

Коли Україна отримає F-16

Олександр Коваленко зосередив увагу на тому, що на зустрічі "Рамштайн" будуть обговорювати постачання й систем ППО, й авіації.

Також не оминуть ймовірність розширення танкової коаліції, середньої легкоброньованої техніки, її логістики та обслуговування.

"Крім цього, будуть підійматися питання забезпечення боєприпасами як танковими, артилерійськими, так і боєкомплектом для ППО", – зазначив військово-політичний оглядач.

Звісно, про винищувачі теж ніхто не забуде, проте головне питання постає в тому, коли Україна зможе їх отримати.

Я впевнений, що це друга половина 2023 року. Тобто ми у 2023 році їх отримаємо. Коли саме? Наприкінці літа, восени або в грудні – це інше питання,

– наголосив.

Втім, ймовірно, що ситуація буде нагадувати історію постачання Україні танків.

У чому особливість передачі авіації

Олександр Коваленко пояснив, першими танками, переданими від західних партнерів, були не Leopard 2 і навіть не Challenger 2.

Ми вперше почули, що будемо отримувати якісь там незрозумілі колісні танки від Франції. Це насправді бойові машини підтримки піхоти, але саме ось ця хвиля, яка назвала їх колісними танками, зробила свою справу,

– переконаний він.

Військово-політичний оглядач зауважив, що, ймовірно, так само буде із авіацією. Зокрема, першими винищувачами західного зразка можуть бути не F-16 або Typhoon, а інші літаки західного виробництва.

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