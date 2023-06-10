"Украина должна быть благодарна": заместителю Орбана не понравились замечания украинского МИД

РПЦ передала Венгрии 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения без информирования Украины. Поэтому МИД нашего государства вызвал временного поверенного страны для предметного разговора. Однако такой шаг не понравился вице-премьер-министру Венгрии, ответственному за церковную дипломатию, Жолту Шемьену.

Прежде всего, дипломат заявил, что украинцы, которых российская церковь передала Венгрии, теперь являются свободными людьми. А также отметил, что Украина должна поблагодарить за это Будапешт.

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По мнению дипломата, Украина должна быть благодарна

Так, Жолт Шемьен заявил, что благодаря шагу РПЦ 11 украинцев закарпатского происхождения больше не являются военнопленными ни в России, ни в Венгрии. Теперь они – свободные люди.

Однако справедливое замечание пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко относительно неприобщенности нашего государства к передаче военнопленных Шемьен оставил без ответа. Зато заявил, что Украина должна быть благодарна.

Будь я представителем Украины, я бы поблагодарил за это,

– сказал Жолт Шемьен.

Саму же передачу украинцев в сотрудничестве с РПЦ Шемьен назвал "жестом филантропической любви" к Венгрии. Жестом от церкви, лидер которой, напомним, сам благословлял оккупантов на убийство украинцев.

Что не понравилось Жолту Шемьену

Такие замечания Шемьен высказал после того, как МИД Украины вызвал временного поверенного Венгрии. А также после замечания Олега Николенко о том, что "Украинское правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами".

Следует заметить, что Олег Николенко на своей фейсбук-странице отметил: "Освобождение украинских военнопленных – это всегда хорошая новость". Однако при этом должна быть координация взаимодействия по таким чувствительным вопросам.

Украина передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах, а также безотлагательно обеспечить для украинского консула доступ к ним. Ведь украинцам нужно оказать консульскую помощь и ознакомиться с состоянием их здоровья после российского плена.

Передача украинских военнопленных Венгрии: коротко