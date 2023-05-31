Одна ракета спасет тысячу наших бойцов: ATACMS могут мощно усилить ВСУ на фронте

Великобритания приняла решение о передаче Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, также запрос был направлен в отношении немецких ракет Taurus и французских SCALP. Однако наше государство до сих пор ожидает положительного ответа от США относительно поставки дальнобойных ракет ATACMS.

При наступательных операциях эти ракеты помогут сохранить тысячи жизней наших воинов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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На днях президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в ходе обсуждения передачи Украины нового вооружения заявил, что тема с ATACMS для Украины "все еще в игре", однако деталей избег.

Спасет тысячи жизней

Ракета ATACMC – дальнобойная баллистическая ракета, поражающая цели на расстояние до 300 километров. С ее помощью можно уничтожить множество вооружений, сил и средств противника еще в местах базирования.

Эту ракету очень сложно сбить, практически невозможно, к тому же она очень точная.

Великолепная ракета, как и все американское оружие. У американцев лучшее в мире оружие, хоть наступательное, хоть оборонительное,

– добавил военный аналитик.

По его подсчетам, ракета ATACMC сможет спасти до тысячи жизней украинских солдат.

Если во время зачистки гарнизонного пункта украинское войско может потерять около бригады, то есть 2000 - 3000 человек, то на ту же операцию понадобится всего 3 таких ракеты, не привлекая живой силы.

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