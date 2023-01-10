Британия пока не приняла окончательного решения об отправке Украине танков Challenger 2
Источник:Reuters
Великобритания еще не приняла окончательного решения о том, отправлять ли танки в Украину. Однако там отметили, что обсуждения с Украиной продолжаются.
Пресс-секретарь премьер-министра Британии Риши Сунака сообщил, что в правительстве еще не приняли окончательного решения о передаче Украине танков Challenger 2.
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Британия еще не определилась по передаче танков Украине
Пресс-секретарь Риши Сунака заявил, что Великобритания будет продолжать координировать свою поддержку с союзниками после того, как Германия, Франция и Соединенные Штаты заявили, что предоставит бронетехнику Украине.
На данном этапе мы не принимали окончательных решений по поставке танков… Пока не будут приняты решения по таким вещам, мы не комментируем предположение о том, какую дополнительную технику можно или нельзя отправить,
– сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что Британия продолжит обсуждать с украинскими коллегами "лучшую форму", которую можно придать. При этом добавив, что решения принимаются вместе с союзниками.
Помогут ли Украине с тяжелыми танками
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможности поставок тяжелых танков в Украину. Он подчеркнул, что союзники должны увеличивать военную помощь украинцам.
- Скоро Польша может передать Украине танки немецкого производства Leopard 2. В Финляндии тоже рассматривают такую возможность, но это невозможно без согласия Германии, являющейся производителем этого вооружения.
- При этом в Берлине подчеркнули, что свои танки Украине передавать пока не планируют.