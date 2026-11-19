В четверг, 19 ноября, в Берлине запланирован новый раунд переговоров между Украиной, США и европейскими партнерами. В то же время украинская сторона готовится к еще одному формату переговоров, к которому должна присоединиться Россия.

Об этом заявили канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Берлине.

Что известно о новом раунде переговоров в Берлине?

По словам Фридриха Мерца, уже вечером 19 ноября состоится новый раунд переговоров с участием представителей Украины, США и Европы.

Канцлер Германии также подчеркнул важность совместной работы европейских стран и Соединенных Штатов для достижения мира.

На эту совместную работу могут рассчитывать США, может рассчитывать президент Трамп, пока перед нами стоит одна и та же цель,

– заявил Мерц.

Что Зеленский сказал о четырехсторонних переговорах?

Президент Украины сообщил, что 19 ноября украинская делегация отдельно встретится с представителями Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

В ходе встречи стороны планируют обсудить дату и повестку дня следующего раунда переговоров, который должен состояться уже с участием Украины, Европы, США и России.

Мы еще сегодня поговорим отдельно с американскими представителями о том, когда и с какой повесткой дня состоится следующая встреча. И уже должна состояться четырехсторонняя встреча Украина – Европа – Америка – Россия. Мы очень на это рассчитывали,

– сказал Зеленский.

В то же время конкретную дату проведения четырехсторонних переговоров президент пока не назвал.

Напомним, 19 ноября Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Берлин, чтобы встретиться с Зеленским и европейскими лидерами. Среди главных тем – гарантии безопасности для Украины и подготовка следующего раунда мирных переговоров.

Ранее, 16 ноября, в Берлине переговорные делегации Украины, США и Европы провели консультации. Европейскую сторону представляли Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, а также представители ЕС и НАТО.

Также на переговоры в Берлин прибыл Владимир Зеленский.