Переговоры, давление на Путина и вступление в НАТО: эксклюзивное интервью с министром обороны Швеции

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Президент Владимир Зеленский продемонстрировал, что Украина готова вести переговоры в течение 2025 года, чтобы завершить войну. Важно, чтобы это был справедливый мир, а не соглашение, что подбодрит Владимира Путина и ослабит Украину.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в эксклюзивном интервью 24 Каналу на полях встречи "Рамштайн" в Брюсселе отметил, что справедливый мир возможен только на условиях Украины. Больше об этом, давлении на Владимира Путина и вступлении Украины в НАТО – читайте далее в материале.

Союзники работают, чтобы обеспечить Украине позицию силы на переговорах

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что войну в Украине нужно остановить путем заключения соглашения. Также он призвал европейских союзников делать больше для предоставления Украине гарантий безопасности. Считаете ли вы, что сейчас есть шанс договориться о прекращении огня с Россией?

Думаю, что важно то, что думает ваш президент и украинский народ. Но мы принимаем во внимание, что ваш президент продемонстрировал готовность вести переговоры в течение 2025 года, и что, конечно, он также хочет закончить войну, и украинский народ хочет этого. Важно, чтобы это был справедливый мир осенью, а не плохое соглашение, которое подбодрит Россию и ослабит Украину.

Итак, лучшее, что мы сейчас, как европейские союзники, можем сделать, это усилить поддержку Украины. И поэтому мы только на прошлой неделе объявили о нашем крупнейшем на сегодня пакете поддержки Украины в размере 1,2 миллиарда евро. Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить украинцам возможность вести переговоры с позиции силы, как того хочет Украина.

Полное интервью с министром обороны Швеции: смотрите видео

Считаете ли вы, что Украина сейчас может вести переговоры с Россией с позиции силы?

Я считаю, что мы можем сделать больше – предоставлять Украине больше оборонного оборудования из наших собственных запасов, как это делает Швеция. А также новоизобретенную военную технику, ведь у нас сильная оборонная промышленность.

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Кроме того, важно инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая осуществила удивительное наращивание производства. Мы открыты для инвестиций в украинские возможности ударов дальнего действия как ракетами, так и ударными дронами, артиллерийскими снарядами и тому подобное. Очень обнадеживает и поражает то, насколько Украина нарастила производство в течение этого года.

Готова ли Швеция ввести свои войска в Украину

Какие ваши впечатления от последней встречи в формате "Рамштайн", а также участия министра обороны США Пита Хегсета?

Пит Хегсет подталкивает европейцев делать больше, и я думаю, что это обоснованно, потому что нам нужно делать больше. Да, в 2024 году мы получили около 60% поддержки США, но Хегсет намекал на то, что Штаты также имеют другие проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе и тому подобное. И я действительно считаю, что европейцы могут сделать больше, что каждый также должен быть в состоянии сделать свой вклад в соответствии с размером своих Вооруженных Сил и размера своей экономики.

Готова ли Швеция ввести войска в случае проведения миротворческой миссии в Украине? Ведь Пит Хегсет предположил, что европейские силы могут играть ключевую роль в обеспечении мира в Украине без американского присутствия.

Да, я слышал это сегодня и слышал раньше. Но я хотел бы увидеть что-то на бумаге – что это на самом деле предусматривает и какова модель, прежде чем мы будем готовы комментировать это и думать дальше. Поэтому наш фокус сейчас сосредоточен на том, чтобы предоставить Украине максимальный объем военной поддержки и обучения. Так, Украина имеет возможность сформировать позицию силы, если она решит вести переговоры.

"Европа должна сделать больше для Украины"

После сегодняшней встречи группы "Рамштайн", считаете ли вы, что США продолжат помогать Украине вести переговоры с позиции силы любым способом?

Я принимаю во внимание, что военная поддержка со стороны США будет продолжаться, и мы также считаем, что она будет продолжаться. Впрочем, думаю, что мы, как европейцы, должны делать больше, ведь в целом Европа не предоставляет столько, сколько должна. Нам следует наращивать производство и активизировать подготовку. Это также очень важно.

Также были дискуссии о возможности для европейских стран покупать оружие для Украины в США или использовать замороженные активы России. Каким вы видите этот новый формат сотрудничества по предоставлению Украине оружия от США? Как могли бы быть доставлены Украине очередные пакеты военной помощи?

Ставки в этой войне для Украины огромные, но они также имеют огромное значение для Швеции и всей Европы. Если вы имеете такой образ мышления, то должны также иметь открытый подход к тому, как лучше всего поддержать Украину. И конечно, у нас были и другие инициативы, такие как чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра в разных странах.

Я считаю, что мы также должны сохранять открытый подход к возможностям финансирования, в частности через механизмы иностранных военных продаж из США и тому подобное. Но мы также должны сосредоточиться на том, как мы можем лучше поддержать Украину и Швеция имеет очень прагматичный подход к этому.

Что касается сверхприбылей от российских активов, мы приветствуем то, что ЕС сейчас инвестирует в оборонно-промышленную базу Украины, и мы также готовы делать больше, если это будет возможно.

Поддерживает ли Швеция вступление Украины в НАТО

Также я хотел бы поговорить о членстве в НАТО. Похоже, что Соединенные Штаты сейчас сняли этот вопрос с повестки дня. Какова ваша реакция на это?

Наша позиция заключается в том, что мы считаем, что Украина действительно принадлежит к НАТО, но, конечно, она должна выполнить условия для вступления. Это вопрос между Украиной и 32 союзниками по НАТО, и ни одна страна, особенно Россия, не должна иметь права вето на это.

"Мир должен быть на условиях Украины"

Какие ваши ожидания на этот 2025 год относительно войны в Украине и ее результатов? А также относительно возможности прекращения огня?

Думаю, что никто не хочет мира больше, чем украинский народ, из-за ужасной агрессии, которую испытала Украина. Но давайте убедимся, что это будет справедливый мир, и мир, который будет на условиях Украины. Лучшее, что мы можем сделать, – это обеспечить максимальную поддержку Украине.



Интервью с министром обороны Швеции / Скриншот из видео

Считаете ли вы, что российского диктатора Владимира Путина могут заставить вести переговоры в этом году или пока нет?

Думаю, он должен осознавать, что санкции имеют силу, и что мы и многие другие (союзников – 24 Канал) берем на себя долгосрочные обязательства продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, потому что наша безопасность очень тесно переплетена с безопасностью Украины.

Пока что эта война никоим образом не была успешной для России. Она до сих пор не достигла ни одной из своих главных стратегических целей. Она контролирует менее 18% территории Украины. Полгода назад украинские войска зашли на российские территории и за эти полгода Россия не смогла вернуть эту территорию. Это показывает, что можно сделать, когда Украина действует с позиции силы.

Считаете ли вы, что сейчас достаточно давления на Путина, чтобы начинать какие-то переговоры? Потому что Кремль заявляет, что они не будут сейчас обменивать Курскую область на оккупированные территории Украины. Создается впечатление, что они все еще отказываются выносить это на переговоры.

Я считаю важным усилить давление на Россию по этому поводу. Это может включать возможности дополнительных санкций. В определенной степени Швеция является движущей силой в ЕС. Мы также были движущей силой, например, в борьбе с выявлением кораблей, которые связаны с теневым флотом. Поэтому Швеция является активным партнером, когда речь идет о сдерживании агрессии России. Но лучший способ сдержать агрессию России, связанную с нашей собственной безопасностью, – продолжать поддерживать Украину.

Как Швеция планирует помочь Украине

Какие планы вашего правительства в контексте военной поддержки Украины в этом и следующем году? На чем бы вы сосредоточились в этом плане?

Наращивание промышленного производства в Швеции, чтобы обеспечить украинцев большим количеством оборонного оборудования. Поощрение шведских компаний инвестировать внутри Украины, чтобы обеспечить эффективное сотрудничество. А также речь идет о трансфере технологий между шведскими и украинскими компаниями.

Этой осенью я встречался с министром Рустемом Умеровым в Стокгольме, где мы обсудили, что может предложить наша оборонная промышленность, а также какие потребности имеет Украина. Мы сравнили наши позиции, и, по моему мнению, нашли путь вперед, который может быть полезным для Украины.