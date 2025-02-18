Президент Владимир Зеленский продемонстрировал, что Украина готова вести переговоры в течение 2025 года, чтобы завершить войну. Важно, чтобы это был справедливый мир, а не соглашение, что подбодрит Владимира Путина и ослабит Украину.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в эксклюзивном интервью 24 Каналу на полях встречи "Рамштайн" в Брюсселе отметил, что справедливый мир возможен только на условиях Украины. Больше об этом, давлении на Владимира Путина и вступлении Украины в НАТО – читайте далее в материале.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что войну в Украине нужно остановить путем заключения соглашения. Также он призвал европейских союзников делать больше для предоставления Украине гарантий безопасности. Считаете ли вы, что сейчас есть шанс договориться о прекращении огня с Россией?

Думаю, что важно то, что думает ваш президент и украинский народ. Но мы принимаем во внимание, что ваш президент продемонстрировал готовность вести переговоры в течение 2025 года, и что, конечно, он также хочет закончить войну, и украинский народ хочет этого. Важно, чтобы это был справедливый мир осенью, а не плохое соглашение, которое подбодрит Россию и ослабит Украину.

Итак, лучшее, что мы сейчас, как европейские союзники, можем сделать, это усилить поддержку Украины. И поэтому мы только на прошлой неделе объявили о нашем крупнейшем на сегодня пакете поддержки Украины в размере 1,2 миллиарда евро. Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить украинцам возможность вести переговоры с позиции силы, как того хочет Украина.

Полное интервью с министром обороны Швеции: смотрите видео

Считаете ли вы, что Украина сейчас может вести переговоры с Россией с позиции силы?

Я считаю, что мы можем сделать больше – предоставлять Украине больше оборонного оборудования из наших собственных запасов, как это делает Швеция. А также новоизобретенную военную технику, ведь у нас сильная оборонная промышленность.

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Кроме того, важно инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая осуществила удивительное наращивание производства. Мы открыты для инвестиций в украинские возможности ударов дальнего действия как ракетами, так и ударными дронами, артиллерийскими снарядами и тому подобное. Очень обнадеживает и поражает то, насколько Украина нарастила производство в течение этого года.

Какие ваши впечатления от последней встречи в формате "Рамштайн", а также участия министра обороны США Пита Хегсета?

Пит Хегсет подталкивает европейцев делать больше, и я думаю, что это обоснованно, потому что нам нужно делать больше. Да, в 2024 году мы получили около 60% поддержки США, но Хегсет намекал на то, что Штаты также имеют другие проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе и тому подобное. И я действительно считаю, что европейцы могут сделать больше, что каждый также должен быть в состоянии сделать свой вклад в соответствии с размером своих Вооруженных Сил и размера своей экономики.

Готова ли Швеция ввести войска в случае проведения миротворческой миссии в Украине? Ведь Пит Хегсет предположил, что европейские силы могут играть ключевую роль в обеспечении мира в Украине без американского присутствия.

Да, я слышал это сегодня и слышал раньше. Но я хотел бы увидеть что-то на бумаге – что это на самом деле предусматривает и какова модель, прежде чем мы будем готовы комментировать это и думать дальше. Поэтому наш фокус сейчас сосредоточен на том, чтобы предоставить Украине максимальный объем военной поддержки и обучения. Так, Украина имеет возможность сформировать позицию силы, если она решит вести переговоры.

После сегодняшней встречи группы "Рамштайн", считаете ли вы, что США продолжат помогать Украине вести переговоры с позиции силы любым способом?

Я принимаю во внимание, что военная поддержка со стороны США будет продолжаться, и мы также считаем, что она будет продолжаться. Впрочем, думаю, что мы, как европейцы, должны делать больше, ведь в целом Европа не предоставляет столько, сколько должна. Нам следует наращивать производство и активизировать подготовку. Это также очень важно.

Также были дискуссии о возможности для европейских стран покупать оружие для Украины в США или использовать замороженные активы России. Каким вы видите этот новый формат сотрудничества по предоставлению Украине оружия от США? Как могли бы быть доставлены Украине очередные пакеты военной помощи?

Ставки в этой войне для Украины огромные, но они также имеют огромное значение для Швеции и всей Европы. Если вы имеете такой образ мышления, то должны также иметь открытый подход к тому, как лучше всего поддержать Украину. И конечно, у нас были и другие инициативы, такие как чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра в разных странах.

Я считаю, что мы также должны сохранять открытый подход к возможностям финансирования, в частности через механизмы иностранных военных продаж из США и тому подобное. Но мы также должны сосредоточиться на том, как мы можем лучше поддержать Украину и Швеция имеет очень прагматичный подход к этому.

Что касается сверхприбылей от российских активов, мы приветствуем то, что ЕС сейчас инвестирует в оборонно-промышленную базу Украины, и мы также готовы делать больше, если это будет возможно.

Также я хотел бы поговорить о членстве в НАТО. Похоже, что Соединенные Штаты сейчас сняли этот вопрос с повестки дня. Какова ваша реакция на это?

Наша позиция заключается в том, что мы считаем, что Украина действительно принадлежит к НАТО, но, конечно, она должна выполнить условия для вступления. Это вопрос между Украиной и 32 союзниками по НАТО, и ни одна страна, особенно Россия, не должна иметь права вето на это.

Какие ваши ожидания на этот 2025 год относительно войны в Украине и ее результатов? А также относительно возможности прекращения огня?

Думаю, что никто не хочет мира больше, чем украинский народ, из-за ужасной агрессии, которую испытала Украина. Но давайте убедимся, что это будет справедливый мир, и мир, который будет на условиях Украины. Лучшее, что мы можем сделать, – это обеспечить максимальную поддержку Украине.

Интервью с министром обороны Швеции
Интервью с министром обороны Швеции / Скриншот из видео

Считаете ли вы, что российского диктатора Владимира Путина могут заставить вести переговоры в этом году или пока нет?

Думаю, он должен осознавать, что санкции имеют силу, и что мы и многие другие (союзников – 24 Канал) берем на себя долгосрочные обязательства продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, потому что наша безопасность очень тесно переплетена с безопасностью Украины.

Пока что эта война никоим образом не была успешной для России. Она до сих пор не достигла ни одной из своих главных стратегических целей. Она контролирует менее 18% территории Украины. Полгода назад украинские войска зашли на российские территории и за эти полгода Россия не смогла вернуть эту территорию. Это показывает, что можно сделать, когда Украина действует с позиции силы.

Считаете ли вы, что сейчас достаточно давления на Путина, чтобы начинать какие-то переговоры? Потому что Кремль заявляет, что они не будут сейчас обменивать Курскую область на оккупированные территории Украины. Создается впечатление, что они все еще отказываются выносить это на переговоры.

Я считаю важным усилить давление на Россию по этому поводу. Это может включать возможности дополнительных санкций. В определенной степени Швеция является движущей силой в ЕС. Мы также были движущей силой, например, в борьбе с выявлением кораблей, которые связаны с теневым флотом. Поэтому Швеция является активным партнером, когда речь идет о сдерживании агрессии России. Но лучший способ сдержать агрессию России, связанную с нашей собственной безопасностью, – продолжать поддерживать Украину.

Какие планы вашего правительства в контексте военной поддержки Украины в этом и следующем году? На чем бы вы сосредоточились в этом плане?

Наращивание промышленного производства в Швеции, чтобы обеспечить украинцев большим количеством оборонного оборудования. Поощрение шведских компаний инвестировать внутри Украины, чтобы обеспечить эффективное сотрудничество. А также речь идет о трансфере технологий между шведскими и украинскими компаниями.

Этой осенью я встречался с министром Рустемом Умеровым в Стокгольме, где мы обсудили, что может предложить наша оборонная промышленность, а также какие потребности имеет Украина. Мы сравнили наши позиции, и, по моему мнению, нашли путь вперед, который может быть полезным для Украины.