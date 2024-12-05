Гарантия для Киева – НАТО: возможны ли переговоры между Россией и Украиной

Вступление Украины в НАТО является сложным процессом, но наша страна подчеркивает это, ведь это является единственной гарантией безопасности. Все же остальные, которые только можно было, Украина уже получила.

Это является также условием для начала переговоров с Россией. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что страна-агрессор тем временем транслирует свои условия, которые абсолютно противоположны.

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Возможны ли переговоры между Россией и Украиной

Политтехнолог отметил, что принять Украину в НАТО является трудно. Украинское руководство всегда ставит перед Западом сложные задачи – поставки оружия, самолетов F-16, что требует сделать много технических и юридических моментов.

Для того, что Украину приняли в НАТО нужно разрешение 32 стран во многих аспектах. Однако ранее благодаря украинской дипломатии наша страна получила и вооружение, и истребители.

Теперь Владимир Зеленский отмечает, что принятие нашей страны в Альянс является украинской позицией на переговорах. Есть железный аргумент – все другие гарантии безопасности для Украины уже были, вот, Будапештский меморандум, эти гарантии мир не выполнил,

– подчеркнул Шейтельман.

Более того, наша страна имеет договоры о гарантии безопасности с более чем 20 странами. В таком договоре с США прописано, что Соединенные Штаты должны приблизить нашу страну к вступлению в Альянс. Все остальные касаются передачи оружия, авиации, поддержки Вооруженных Сил и другой военной помощи.

У нас есть уже все, на меньшее, чем на вступление в НАТО, мы не согласимся. Вот чего от нас хотят, когда говорят, чтобы мы вели переговоры с россиянами? Одно – перестать вести по ним огонь. Мы же говорим, что сделаем это, если станем членом Альянса,

– объяснил политтехнолог.

Европа, США и Украина сейчас в ожидании прихода к власти Дональда Трампа, который планирует провести переговоры Украины и России.

Обратите внимание! Нардеп, глава Постоянной делегации ВР Украины в ПА НАТО Егор Чернев высказал мнение, что вступление в НАТО во время войны невозможно, но важным шагом для Украины будет само приглашение в Альянс. Оно гарантирует будущее членство, которое может произойти после окончания войны, обычно процесс длится 4 – 5 лет.

Страна-агрессор уже не раз заявляла о своих условиях – отдача Крыма и полностью еще 4 украинских областей, отказ Украины по вступлению в НАТО и снятие санкций с России.

Украина же имеет свои требования – сохранение санкций против страны-агрессора и немедленное принятие нашей страны в Альянс.

Нашей позиции сложно противостоять. Даже введение войск НАТО является слабой позицией, ведь они могут хорошо зайти, а потом в один день выйти. Поэтому только членство,

– подчеркнул Шейтельман.

К слову, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что во время войны возможность членства в НАТО не представляется реалистичной. Однако при этом принципиальная позиция Киева относительно вступления Украины в Альянс остается неизменной.