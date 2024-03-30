Несмотря на поведение польского чиновника: какие достижения "аграрных" переговоров Украины в Варшаве

В Варшаве состоялся очередной раунд украинско-польских межправительственных консультаций. Там заметили странное поведение вице-министра сельского хозяйства и развития села Польши Михала Колодзейчака. Впрочем, это не очень меняет ситуацию.

Об этом 24 Каналу заявила бывший посол по особым поручениям при МИД Украины Ольга Трофимцева, отметив, что этот расширенный формат встречи очень давно готовился и был предложен украинской стороной. Кроме министров и их заместителей, в переговорах принимали участие представители основных аграрных ассоциаций Польши и Украины. Отметим, что польский чиновник Михал Колодзейчак демонстрировал, что не имеет интереса к разговору.

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Фактически там присутствовал аграрный бизнес обеих стран. Встреча длилась более 5 часов и была достаточно непростой. Впрочем, несмотря на это, сторонам удалось достичь компромисса по меньшей мере по нескольким пунктам.

Заместитель министра сельского хозяйства – такое впечатление, что его роль была как раз в том, чтобы эти договоренности предыдущие определенным образом саботировать. И его поведение из того, что коллеги рассказывали, действительно выглядело довольно странным,

– сказала Трофимцева.

Такое поведение польского чиновника осложнило переговоры между сторонами. Однако все равно хорошо, что такая встреча насчёт торговли между Украиной и Польшей состоялась.

"Были договоренности о продлении по продукции садоводства. Также есть договоренности о регулярности такого формата. Такой "аграрный" диалог двух стран, который формируется, это уже можно назвать однозначно прогрессом", – отметила Ольга Трофимцева.

Возможное прекращение транзита через Польшу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал полное разблокирование границы. По словам Трофимцевой, в транспортных вопросах есть диалог и готовность Польши к определенным договоренностям. Однако с аграрными вопросами ситуация немного сложнее.

"Надеемся на то, что границы будут разблокированы. Речь идет не только о нашем аграрном или ином экспорте в страны ЕС, и транзите через Польшу, но и об импорте критической продукции – гуманитарной помощи и даже иногда оружия в сторону Украины", – добавила бывший посол по особым поручениям при МИД Украины.

В то же время не исключено, что Польша все-таки пойдет на то, чтобы с 1 апреля прекратить транзит украинской аграрной продукции через свою территорию. Это, отметила Трофимцева, не будет дружественным и партнерским шагом несмотря на все договоренности. Для Украины это усложнит ситуацию.

Ведь в основном украинское государство вывозит те же аграрные товары морем и пытается это делать сейчас, несмотря на попытки России срывать экспортные маршруты. Через Польшу едет не так много товаров, однако для некоторых видов продукции это удобный маршрут.

Такое решение Польши будет невзвешенным. Я очень надеюсь, что все-таки наши польские партнеры будут настроены на дальнейший диалог,

– отметила Ольга Трофимцева.

Влияние выборов

Среди представителей польского аграрного бизнеса нет однородной позиции. Насчёт ситуации должна работать польская власть. На процессы влияют и местные выборы в Польше. Они запланированы на апрель. А фермеры являются частью политических акций.

"Другая достаточно серьезная часть этих процессов – это политическая составляющая. Соответственно, здесь будет все зависеть от того, насколько решительно и насколько эффективно будут действовать и правоохранительные органы Польши, и органы местного самоуправления, и правительство на центральном уровне", – сказала бывший посол по особым поручениям при МИД Украины.

Переговоры между Украиной и Польшей