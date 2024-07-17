Европа хочет субъектности: как мир относится к перспективе переговоров Украины с Россией

Война, которую Россия начала против Украины продолжается до сих пор. Мировые лидеры часто делают заявления, что для решения этого конфликта стоит садиться за стол переговоров, однако Киев против никаких договоренностей без нашего государства.

Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что Украина также не поддерживает пассивность наших партнеров относительно действий связанных с победой над Россией. Он отметил, что как-то повлиять на это сложно, ведь внешняя политика каждой страны индивидуальна.

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Риторика Европы

Андрей Вигиринский отметил, что ни одна европейская страна до сих пор формально не разорвала дипломатические связи с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно совершил несколько визитов в разные страны, которые, вероятно, были связаны с Украиной.

По мнению Орбана, Европа хочет субъектности и когда война будет подходить к концу, то там могут принять тот результат, который согласуют США, Россия и Китай, или не полагаться на это и начинать действовать самостоятельно,

– сказал политолог.

Он подчеркнул, что Европа движется в новую эпоху, где важно уметь брать на себя ответственность и делать решительные действия.