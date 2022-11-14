Чтобы показать свою силу: эксперт назвал лучший для Украины формат переговоров с Россией

На саммите G20, который состоится 15 – 16 ноября, украинский вопрос не удастся обойти, ведь он номер один в мире. Некоторые страны могут говорить о переговорах. Поднять эту тему могут Турция и Китай.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Он считает, что говорить о переговорах будут, но склонять Украину к ним – нет. Ведь наше государство должно само выдвигать условия этих переговоров и вести их со страной-оккупантом без посредников.

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Переговоры состоятся, вопрос в том – когда

По словам Валерия Клочко, последние события свидетельствуют о том, что процесс движется к переговорам. Вопрос только в том, когда они состоятся.

Эксперт приводит прогноз генерала Ходжеса о том, что в январе следующего года, вероятно, ВСУ зайдут в Мариуполь, Мелитополь и дойдут даже до Крыма.

Мне кажется, что это произойдет раньше. По другим прогнозам – в начале декабря,

– говорит Клочок.

Он отметил, что любая война завершится переговорами. Вопрос в том, когда они состоятся, на каких условиях и в каком формате.

Россия не может поступать, как террорист

Клочок отметил, что именно поэтому на саммите G20 о переговорах будет идти речь, но западные партнеры отмечают, что именно Украина будет определять их место, время и условия.

"Все говорят о том, даже Джо Байден, что это исключительное право Украины. И эта позиция свидетельствует о том, что Россию все-таки посадят за стол переговоров – именно с Украиной", – отмечает эксперт.

Он считает, что Кремль сопротивляется такому формату, потому что хочет говорить с Западом, а не с Украиной. Но сегодня мир дает понять Путину, где место России.

Самый удачный формат переговоров для Украины – после освобождения украинских территорий один на один с Россией. Без посредничества,

– подчеркнул собеседник.

Клочок отметил, что на переговорах Украина должна показать России, что они ничем не выше, не больше, не мощнее нас. Они должны говорить на наших условиях.

"России нужно показать ее место. Она не может поступать, как террорист. Ее нужно наказывать", – отметил эксперт.

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