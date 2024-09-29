Когда Путин будет готов к переговорам: российская оппозиционерка назвала сценарий
Кремлевские "переговорщики" катаются по миру для того, чтобы убедить политиков Запада, что Россия всегда была готова на переговоры. Однако на самом деле Владимир Путин согласится на это только в одном случае.
Российский диктатор должен осознать реальность ситуации, увидеть, что скоро в его стране закончатся и люди, и средства для войны. Такое мнение 24 Каналу выразила российская оппозиционерка Ольга Курносова, заметив, что эти "переговорщики" не смогут добиться желаемого.
Когда Путин будет готов к переговорам
Российская оппозиционерка отметила, что Кремль и Путин лично пойдут на переговоры только тогда, когда они осознают реальное положение вещей и поймут, что со дня на день Россия не будет иметь кого отправлять на войну и не будет иметь чем наносить удары по Украине.
Пока Путину кажется, что у него все это есть, есть неисчерпаемые ресурсы, а генералы докладывают, что они наступают, то, конечно, что все разговоры о переговорах – это попытка заключить договор на условиях Москвы, чтобы Украина согласилась на оккупацию тех земель, которые сейчас оккупировала Россия,
– объяснила Курносова.
Отправляя на Запад своих "переговорщиков", страна-агрессор рассчитывает на уставших избирателей западных стран, чья власть оказывает военную помощь Украине. Например, в Германии в следующем году состоятся выборы.
Эти "переговорщики" рассчитывают таким образом "выкрутить руки" и заставить Запад пойти на уступки,
– отметила российская оппозиционерка.
Курносова добавила, что им это не удастся, ведь на Западе есть политики, которые понимают, что такое перемирие только заморозит войну и даст разрешение диктаторам делать то, что они захотят.
Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представил план победы Украины. Он подчеркнул, что этот план не имеет ничего общего с переговорами с Россией, а направлен на укрепление Украины для давления на Путина, чтобы остановить войну.