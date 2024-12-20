Трамп слишком брезглив, чтобы опуститься до встречи с Путиным, – республиканец

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не сядет за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он не будет пожимать руку террористу, не опустится до такого уровня.

Поэтому отправит вместо себя посредников. Таким предположением с 24 Каналом поделился общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, заметив, что Трамп чрезвычайно брезглив.

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Почему Трамп может не согласиться на встречу с Путиным

Пинкус вспомнил историческое достижение Трампа в ближневосточном конфликте. В 2020 году республиканец пригласил в Белый дом лидеров арабских стран – Израиля, ОАЭ и Бахрейна – для нормализации дипломатических отношений. При его посредничестве заключили Авраамовы соглашения, которые положили начало установлению мира на Ближнем Востоке.

Но между Зеленским и Путиным этого не будет. Трампу будет унизительно сидеть за одним столом с террористом номер один, которого разрешили арестовать, и еще и в Вашингтоне. Никогда такого не будет,

– отметил общественный деятель.

Поскольку Трамп смеялся и осуждал Джо Байдена, когда он называл Путина убийцей, но одновременно жал ему руку. Он имеет совершенно другой характер, поэтому не сядет с ним за стол переговоров. Вместо него будут посредники, например спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог.

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"Трамп слишком брезглив, чтобы опуститься до встречи с Путиным. Некоторые могут сказать, мол, "я готов даже с дьяволом дружить, если будет мир". Нет, так не должно быть. Везде должно быть кошерно, "санитарно чисто", – подчеркнул Борис Пинкус.

Чтобы другие диктаторы не думали, что сегодня можно поссориться с Трампом, а уже завтра помирится. Такой логики вообще не должно существовать. Избранный президент США понимает, что Путин намеренно совершает геноцид украинского народа, поэтому отношение к нему должно быть соответствующим.

Что интересно, глава России Владимир Путин заявил, что, наоборот, готов к разговору или встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом "в любое время".