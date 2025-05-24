США и Европа в роли просителей: почему Россия не соглашается на переговоры в Ватикане

В Кремле опровергли сообщения американских СМИ о том, что в Ватикане должен состояться новый раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Там подчеркнули, что никаких договоренностей по этому поводу не было. Вероятно, России вообще не нужны переговоры, а лишь их видимость.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, отметив, что задачей Владимира Путина является только затягивать процесс завершения войны. Кремлю выгодно цепляться за какие-то формальные аспекты для того, чтобы не было никакого прогресса. Путин будет настаивать на тех целях вторжения в Украину, которые Россия прописала еще в 2022 году.

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Переговоры Украины и России в Ватикане

Россия, по мнению Сергея Стуканова, сейчас чувствует, что она способна диктовать свои условия.

Получается так, что американцы и европейцы выступают в роли просителей. Они вынуждены уговаривать Россию приехать или сесть за стол переговоров. Когда ты в состоянии просителя, то вынужден соглашаться на различные условия,

– подчеркнул он.

Ватикан или Швейцария могли бы стать площадкой для проведения переговоров, однако Россия, возможно, не будет демонстрировать желания соглашаться на это.

Важно! Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как возможное место для переговоров между Украиной и Россией. Политолог Игорь Рейтерович отметил, что этот вариант выгоднее для Украины, чем Стамбул, поскольку Ватикан – нейтральная территория. По его словам, Ватикан может выступать организатором переговоров, но не их участником, но Россия, вероятно, попытается избежать участия в таком формате.

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа заметил, что Путин будет использовать заявления, что якобы готов к диалогу о завершении войны только для того, чтобы делать невозможным введение более сильных санкций против России.

Несмотря на это, все указывает на то, что он будет продолжать наступать, чтобы добиться результатов, ведь стремится взять под контроль Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Те территории, которые внес в российскую конституцию, но на самом деле не контролирует полностью.

Я становлюсь все более скептическим относительно того, чтобы придавать большое значение этим так называемым переговорам, ведь никаких реальных условий для того, чтобы война была решена за столом переговоров нет. Путин готов воевать,

– сказал Сергей Стуканов.

Кремлевский диктатор верит, что еще примерно полгода Россия способна вести войну и за это время сможет достичь целей. Украина также показывает свои военные возможности и то, что идти на условия оккупантов не готова.

По словам Стуканова, где бы ни состоялись переговоры в ближайшие недели, никакого результата ожидать, точно, не стоит.