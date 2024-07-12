Переговоры с Путиным просто невозможны, – оппозиционер объяснил, как мыслит диктатор

Все чаще разные страны выступают с инициативами начать переговоры с Россией об окончании войны, которую она развязала в Украине. Такие заявления свидетельствуют о том, что, в частности западные политики предполагают возможность о чем-то договориться с Владимиром Путиным.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, подчеркнув, что эти политики не понимают и не чувствуют Путина. В то же время Владимир Зеленский считает, что премьер Венгрии Виктор Орбан, который после визита в Киев отправился в Москву, не может выступать посредником, ведь "нет посредничества между Россией и Украиной".

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Зло наступает

Российский оппозиционный журналист отметил, что мир через любые дипломатических договоренностей с Кремлем нереален.

Путин – это иррациональное создание. Он зафиксирован на том, что Украину нужно стереть с лица земли. Он пытается этого достичь несмотря на интересы России и даже свои собственные. Поэтому переговоры с Путиным просто невозможны,

– подчеркнул он.

Россия совершает удары по украинской гражданской инфраструктуре для того, чтобы ликвидировать как можно больше украинцев, сделать жизнь в стране невыносимой и чтобы Украина в конце концов сдалась.

Россияне в экономическом и военном потенциале значительно проигрывают западным странам. Поэтому можно предположить, что в соответствии со здравым смыслом, у Путина нет возможности напасть на страны Балтии и Европы.

Однако у Путина совсем другая "картина мира". Он абсолютно убежден в том, что страны Запада возглавляются "трусливыми" политиками, которые ни при каких обстоятельствах "не будут рисковать". Если же он нападет на страны Балтии или Польшу, то НАТО "не будет их защищать",

– уверен журналист.

Путин неоднократно "запугивал" Запад, мол, неужели он "хочет воевать с Россией". Поэтому западным странам будто бы лучше "не помогать Украине", чтобы не обострять ситуацию.

"Путин – современный Гитлер, однако на Западе это не очевидно. За годы после развала Советского Союза там привыкли к спокойной жизни и что можно больше не беспокоиться о том, что с Востока наступает абсолютное зло. А оно наступает", – подчеркнул Игорь Яковенко.