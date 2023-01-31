Единственное условие для мирных переговоров – вывод российских войск, – Шольц

Во всем цивилизованном мире готовы к переговорам между Украиной и Россией. Но между лидерами до сих пор идут дискуссии о том, при каких условиях он возможен. Шольц назвал ключевое.

Его он озвучил во время пресс-конференции со своим бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. По словам Олафа Шольца, рассуждать о переговорах можно будет при одном условии, которое должны соблюсти россияне.

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Враг должен покинуть Украину

Канцлер Германии подчеркнул, что для проведения мирных переговоров нужно, чтобы Россия вывела свои войска из Украины. Эту реплику он бросил в ответ на слова Лулы о том, что он очень мало слышал о мире во время дискуссий по поводу вторжения России. Таким образом, мы получили возможность увидеть, насколько по-разному думают лидеры в этот момент.

Шольц этими словами не ограничился. Он подчеркнул, что ни одного мира с Россией нельзя укладывать за спиной украинцев. Канцлер еще раз проартикулировал важный момент: Украина – субъект переговорного процесса, а не объект. В то же время Шольц отметил, что с президентом Бразилии у него общая и четкая позиция: "Мы оба осуждаем российское вторжение".

Но оружия Бразилия нам не даст

В то же время, во время пресс-конференции Лула дал четко понять, что Украина от Бразилии не получит боеприпасы к ЗРК Gepard или танкам Leopard.

Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для украино-российской войны. Бразилия – страна мира. И потому Бразилия не хочет участвовать в этой войне, даже косвенно,

– подчеркнул он.

Украина может получить истребители