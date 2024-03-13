Первые несмелые шаги, – Огрызко сказал, готовы ли страны НАТО уничтожить Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что введение войск НАТО на территорию Украины могут рассмотреть в будущем. Этим он не на шутку перепугал российского диктатора Владимира Путина.

Запад готовится к тому, чтобы уничтожить Россию и этот процесс уже запущен. Такое мнение 24 Каналу высказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, отметив, что сейчас идет переходный этап.

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Готовы ли страны НАТО к действиям

Западные лидеры поняли, что достичь договоренностей со злом невозможно. Кто бы ни призвал Путина к переговорам, пусть даже Папа Римский, но формат переговоров точно не сработает. Именно поэтому слова Понтифика о "белом флаге" осудили все, кто только мог.

В разговоре с журналистами Папа Франциск заявил, что Украине якобы стоит проявить смелость и начать переговоры с Россией. По его словам, это надо сделать, когда "видишь, что проигрываешь". Далее он призвал выбрать страну, которая могла бы стать посредником.

Политические деятели на Западе наконец поняли что надо с этим злом заканчивать. Пока это такие первые не очень смелые шаги, заявления и мероприятия,

– сказал Владимир Огрызко.

Также интересна реакция Путина на вступление Финляндии в НАТО. Пропагандисты написали якобы теперь у границ страны появятся российские войска. Понятно, что это абсолютная ложь, ведь оккупантам не хватает сил даже для ведения войны в Украине.

Меня заинтересовала фраза о том, что вступление в НАТО – это дело финнов. Им разрешено решать, как жить дальше. Но вот если американцы по просьбе украинского правительства введут свои войска в Украину, то это уже будет рассматриваться Россией как интервенция,

– отметил Огрызко.

То есть для Путина Украина является его территорией. Из этого можно сделать логический вывод, что никаких переговоров с этим преступником вести нельзя. Верить в договоренности с ним – самая большая бессмыслица. Чем быстрее люди на Западе это поймут, а особенно политический класс, тем быстрее удастся преодолеть угрозу, которую представляет Россия для всей Европы.

Те, что говорят, что подождут, когда война начнется в Европе, – сильно ошибаются, потому что в Европе война продолжается уже 10 лет. Надо наконец это понять,

– подчеркнул Огрызко.

Последние заявления о переговорах между Украиной и Россией