Первые несмелые шаги, – Огрызко сказал, готовы ли страны НАТО уничтожить Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что введение войск НАТО на территорию Украины могут рассмотреть в будущем. Этим он не на шутку перепугал российского диктатора Владимира Путина.
Запад готовится к тому, чтобы уничтожить Россию и этот процесс уже запущен. Такое мнение 24 Каналу высказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, отметив, что сейчас идет переходный этап.
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Готовы ли страны НАТО к действиям
Западные лидеры поняли, что достичь договоренностей со злом невозможно. Кто бы ни призвал Путина к переговорам, пусть даже Папа Римский, но формат переговоров точно не сработает. Именно поэтому слова Понтифика о "белом флаге" осудили все, кто только мог.Обратите внимание! В разговоре с журналистами Папа Франциск заявил, что Украине якобы стоит проявить смелость и начать переговоры с Россией. По его словам, это надо сделать, когда "видишь, что проигрываешь". Далее он призвал выбрать страну, которая могла бы стать посредником.
Политические деятели на Западе наконец поняли что надо с этим злом заканчивать. Пока это такие первые не очень смелые шаги, заявления и мероприятия,
– сказал Владимир Огрызко.
Также интересна реакция Путина на вступление Финляндии в НАТО. Пропагандисты написали якобы теперь у границ страны появятся российские войска. Понятно, что это абсолютная ложь, ведь оккупантам не хватает сил даже для ведения войны в Украине.
Меня заинтересовала фраза о том, что вступление в НАТО – это дело финнов. Им разрешено решать, как жить дальше. Но вот если американцы по просьбе украинского правительства введут свои войска в Украину, то это уже будет рассматриваться Россией как интервенция,
– отметил Огрызко.
То есть для Путина Украина является его территорией. Из этого можно сделать логический вывод, что никаких переговоров с этим преступником вести нельзя. Верить в договоренности с ним – самая большая бессмыслица. Чем быстрее люди на Западе это поймут, а особенно политический класс, тем быстрее удастся преодолеть угрозу, которую представляет Россия для всей Европы.
Те, что говорят, что подождут, когда война начнется в Европе, – сильно ошибаются, потому что в Европе война продолжается уже 10 лет. Надо наконец это понять,
– подчеркнул Огрызко.
Последние заявления о переговорах между Украиной и Россией
- Скандальное заявление о переговорах озвучил Папа Римский. Он заявил, что надо думать о людях и уметь проявить смелость. Поэтому, по его мнению, Украина якобы должна поднять "белый флаг". Впоследствии представители Ватикана пытались оправдаться и заявили, что якобы говорилось о мире, а не о капитуляции.
- Вскоре после этого Владимир Путин заявил, что готов к переговорам, но при определенных условиях. Диктатор требует "гарантий для Москвы", учета оккупированных территорий, а также "реалий, которые сложились на земле". Кроме этого, Путин абсурдно что-то повторял о кокаине и психотропных веществах, очевидно снова поддавшись своим фантазиям.
- Владимир Зеленский отметил, что Путин нуждается в перерыве, и он нужен ему как кислород. Поэтому никакие переговоры сейчас никто не рассматривает, ведь это время диктатор использует для перевооружения и восстановления боевого потенциала своей армии. За время "перемирия" он сможет произвести больше снарядов.