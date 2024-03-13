Захід готується до того, щоб знищити Росію і цей процес уже запущений. Таку думку 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зауваживши, що зараз триває перехідний етап.

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Чи готові країни НАТО до дій

Західні лідери зрозуміли, що досягти домовленостей зі злом неможливо. Хто б не закликав Путіна до переговорів, хай навіть Папа Римський, але формат перемовин точно не спрацює. Саме тому слова Понтифіка про “білий прапор” засудили всі, хто тільки міг.

Зверніть увагу! У розмові з журналістами Папа Франциск заявив, що Україні нібито варто проявити сміливість і почати переговори з Росією. За його словами, це треба зробити, коли “бачиш, що програш”. Далі він закликав обрати країну, яка могла б стати посередником.

Політичні діячі на Заході нарешті зрозуміли що треба з цим злом закінчувати. Поки це такі перші не дуже сміливі кроки, заяви та заходи,

– сказав Володимир Огризко.

Також цікавою є реакція Путіна на вступ Фінляндії в НАТО. Пропагандисти написали нібито тепер біля кордонів країни з'являться російські війська. Зрозуміло, що це абсолютна брехня, адже окупантам бракує сил навіть для ведення війни в Україні.

Мене зацікавила фраза про те, що вступ в НАТО – це справа фінів. Їм дозволено вирішувати, як жити далі. Але от якщо американці на прохання українського уряду введуть свої війська в Україну, то це вже розглядатиметься Росією як інтервенція,

– зауважив Огризко.

Тобто для Путіна Україна є його територією. З цього можна зробити логічний висновок, що ніяких переговорів з цим злочинцем вести не можна. Вірити у домовленості з ним – найбільша нісенітниця. Чим швидше люди на Заході це зрозуміють, а особливо політичний клас, тим швидше вдасться подолати загрозу, яку становить Росія для всієї Європи.

Ті, що говорять, що почекають, коли війна почнеться в Європі, – сильно помиляються, тому що в Європі війна триває вже 10 років. Треба нарешті це зрозуміти,

– наголосив Огризко.

Останні заяви про переговори між Україною та Росією