Путин такого не ожидал: как Зеленский обыграл диктатора

Президент Владимир Зеленский переиграл российского диктатора Владимира Путина, когда заговорил о возможных переговорах с Россией на условиях Украины. До этого Киев находился в слабой позиции, однако все изменилось.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что заявление Зеленского стало неприятным для путинского режима. А также перечеркнуло все "мирные предложения" Виктора Орбана, Си Цзиньпина и Папы Римского.

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До лета 2024 года вообще не говорилось о потенциальном проведении переговоров с Россией, пока страна-агрессор убивает украинцев. И это понятное объяснение, однако с точки зрения геополитики и дипломатии такая позиция была слабой, считает Жирнов. И здесь возникает парадокс – чем более упрямая страна, которая хочет выбить врага, тем более слабой является ее переговорное положение.

Однако, когда Владимир Зеленский заявил об украинской формуле мира на Глобальном саммите мира в июне, сразу стало видно, как россиянам стало нехорошо. Они поняли, что "карта бита". Все, кто предлагал свое "мирное урегулирование" войны в Украине, в частности Папа Римский, китайский лидер Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поняли, что их никто не будет слушать. Поскольку Киев самостоятельно предложил формулу мира и конференцию, на которой все можно обсудить.

Также выигрышным шагом является то, что Зеленский допустил присутствие российской делегации на следующем Саммите мира. Очевидно, что это не будет Путин. Поскольку мероприятие, предположительно, будет проходить в одной из 124 стран, ратифицировавших Римский статут. Диктатор туда не поедет, потому что его там могут арестовать как международного разыскиваемого преступника. Поэтому делегацию возглавит кто-то другой.

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"Учитывая то, как Россия отреагировала на саммит в Швейцарии, было видно, что это неприятная вещь для них. Поскольку они привлекли серьезный дипломатический канал, чтобы отговорить более 30 стран не ехать туда. Если бы им было плевать на украинские мирные конференции, то зачем было отказывать. Если это вас не интересует, дайте возможность другим этим заниматься. Они же даже Гутерриша (Генсек ООН – 24 Канал) убедили не ехать, нарушив его прямые служебные обязанности", – сказал Сергей Жирнов.