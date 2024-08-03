Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що заява Зеленського стала неприємною для путінського режиму. А також перекреслила усі "мирні пропозиції" Віктора Орбана, Сі Цзіньпіна та Папи Римського.

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До літа 2024 року взагалі не мовилося про потенційне проведення переговорів з Росією, допоки країна-агресорка вбиває українців. І це зрозуміле пояснення, однак з погляду геополітики та дипломатії така позиція була слабкою, вважає Жирнов. І тут виникає парадокс – чим більш уперта країна, яка хоче вибити ворога, тим більш кволою є її переговорне становище.

Проте, коли Володимир Зеленський заявив про українську формулу миру на Глобальному саміті миру в червні, одразу стало видно, як росіянам стало недобре. Вони зрозуміли, що "карта бита". Усі, хто пропонував своє "мирне врегулювання" війни в Україні, зокрема Папа Римський, китайський лідер Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зрозуміли, що їх ніхто не слухатиме. Оскільки Київ самостійно запропонував формулу миру та конференцію, на якій усе можна обговорити.

Також виграшним кроком є те, що Зеленський допустив присутність російської делегації на наступному Саміті миру. Очевидно, що це не буде Путін. Оскільки захід, імовірно, проходитиме в одній зі 124 країн, які ратифікували Римський статут. Диктатор туди не поїде, бо його там можуть арештувати як міжнародного розшукуваного злочинця. Тому делегацію очолить хтось інший.

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"З огляду на те, як Росія відреагувала на саміт у Швейцарії, було видно, що це неприємна річ для них. Оскільки вони залучили серйозний дипломатичний канал, аби відмовити понад 30 країн не їхати туди. Якби їм було начхати на українські мирні конференції, то навіщо було відмовляти. Якщо це вас не цікавить, дайте змогу іншим цим займатися. Вони ж навіть Гутерріша (Генсек ООН – 24 Канал) переконали не їхати, порушивши його прямі службові обов'язки", – сказав Сергій Жирнов.