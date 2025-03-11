Тогда Россия проигрывает войну: какую игру могли затеять в США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона не будет оказывать военную помощь России, говоря о ситуации с приостановкой поставок оружия Украине. В таких заявлениях хочется видеть оптимистический сценарий для нашего государства.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что можно смотреть на ситуацию через призму возможной конспирологической версии. Например, что Соединенные Штаты хотят поссорить Россию и Китай.

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Какой план могут иметь США

Если Дональд Трамп действительно хочет оторвать Россию от Китая, то это положительный сценарий. Для этого он может использовать приостановление помощи Украине, критику в сторону президента. Если это не так, то даже американские журналисты говорят, что Америка перестает быть лидером свободного мира и движется к автократии.

У Трампа есть определенное положительное отношение к диктаторам, отсюда и его желание, чтобы США имели более жесткую форму правления. Опять же, если это не игра, потому что есть другой сценарий

– подчеркнул Иван Ус.

США могли сделать все намеренно, чтобы разрушить отношения России с Китаем. Ведь помощь со стороны Пекина позволила стране-агрессору так долго вести войну. В свое время похожий сценарий воплотил в жизнь президент США Ричард Никсон. Тогда страх перед СССР сблизил Китай и Соединенные Штаты.

Это может привести к тому, что Россия проиграет эту войну, потому что ее основной партнер решит, что теперь Москва ему неинтересна,

– предположил Иван Ус.

Но пока это лишь варианты, а в реальности приходится выбирать между разными сценариями, которые не всегда приемлемы.