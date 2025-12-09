У Украины 2 варианта: политолог предположил, как завершится нынешний мирный процесс

Переговорный процесс по окончанию войны зашел в тупик из-за вопроса контроля Донецкой области. Кроме того, ситуацию напрягает позиция Дональда Трампа, который фактически подыгрывает России. Это свидетельствует о том, что мирный процесс будет долгим.

Такое мнение 24 Канала озвучил военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов, отметив, что нас еще ожидает большое количество переговорных раундов. Маловероятно, что в этом году будет подписано мирное соглашение.

Как завершится нынешний мирный процесс?

Дональд Трамп заявил, что Россия поддержала мирное предложение США, а Владимир Зеленский, якобы, даже не ознакомился с документом. По словам военнослужащего, это неправда. Однако пока трудно представить текст мирного соглашения, который бы подходил и Украине, и России.

Между тем Кит Келлог, спецпредставитель США по вопросам в Украине, недавно заявил, что "мы уже близки к финишу", но есть два сложных вопроса. Речь идет о контроле над Донецкой областью и Запорожской АЭС. По мнению Сазонова, Донетчина действительно стала "камнем", в который все упирается, в то же время вопрос Запорожской АЭС касается исключительно технических моментов. Этот пункт могли добавить специально в противовес.

Между тем Кремль требует, чтобы Украина отдала Донецкую область и угрожает забрать ее силой. Однако Киев на это не соглашается.

Поэтому нас ждет не подписание мирного соглашения, а еще много раундов переговоров, разбавленные истериками Белого дома. Для мирного соглашения мы ждем двух событий: либо рухнет российская экономика, что будет угрозой для российского режима, который не сможет продолжать войну, или рухнет наш фронт. Первый сценарий для меня более реалистичный,

– подчеркнул он.

Интересно! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Путин использует сосредоточенность президента США на мирных переговорах как "прикрытие", пока российские войска пытаются захватить новые территории.

Что известно о переговорах по окончанию войны?