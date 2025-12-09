У Украины 2 варианта: политолог предположил, как завершится нынешний мирный процесс
- Дональд Трамп заявил, что Россия поддержала мирное предложение США, но Зеленский якобы не ознакомился с документом, что политолог Кирилл Сазонов опровергает.
- Переговоры осложняют вопросы контроля над Донецкой областью и Запорожской АЭС, причем Россия требует от Украины отдать Донетчину, но Киев не соглашается на это.
Переговорный процесс по окончанию войны зашел в тупик из-за вопроса контроля Донецкой области. Кроме того, ситуацию напрягает позиция Дональда Трампа, который фактически подыгрывает России. Это свидетельствует о том, что мирный процесс будет долгим.
Такое мнение 24 Канала озвучил военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов, отметив, что нас еще ожидает большое количество переговорных раундов. Маловероятно, что в этом году будет подписано мирное соглашение.
Как завершится нынешний мирный процесс?
Дональд Трамп заявил, что Россия поддержала мирное предложение США, а Владимир Зеленский, якобы, даже не ознакомился с документом. По словам военнослужащего, это неправда. Однако пока трудно представить текст мирного соглашения, который бы подходил и Украине, и России.
Между тем Кит Келлог, спецпредставитель США по вопросам в Украине, недавно заявил, что "мы уже близки к финишу", но есть два сложных вопроса. Речь идет о контроле над Донецкой областью и Запорожской АЭС. По мнению Сазонова, Донетчина действительно стала "камнем", в который все упирается, в то же время вопрос Запорожской АЭС касается исключительно технических моментов. Этот пункт могли добавить специально в противовес.
Между тем Кремль требует, чтобы Украина отдала Донецкую область и угрожает забрать ее силой. Однако Киев на это не соглашается.
Поэтому нас ждет не подписание мирного соглашения, а еще много раундов переговоров, разбавленные истериками Белого дома. Для мирного соглашения мы ждем двух событий: либо рухнет российская экономика, что будет угрозой для российского режима, который не сможет продолжать войну, или рухнет наш фронт. Первый сценарий для меня более реалистичный,
– подчеркнул он.
Что известно о переговорах по окончанию войны?
- Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть небольшой прогресс в сторону возможного, потенциального завершения войны. По его словам, Украина готовит мирный план, чтобы показать США.
- Между тем Дональд Трамп имеет цель заключить соглашение до конца этого года. Однако из-за отсутствия компромисса по территориям он начал обвинять в торможении мирного процесса не Россию, а Украину.
- В России же заявили, что США придется внести "серьезные, даже радикальные изменения" в свои документы по Украине.