Переговоры по экспорту зерна завершились: ООН говорит о "положительных результатах"

В Стамбуле завершились переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна. Участие в них приняли представители Украины, россии, Турции и ООН. В Организации Объединенных Наций говорят о положительном результате.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Конкретные договоренности Гутерриш озвучит на брифинге.

Ранее Могут быть большие риски, – политолог предположил, чего ждать от встречи в Стамбуле по зерну

В Стамбуле создадут координационный центр

Ранее представитель ООН Фархак Хан также замечал, что организация считает ход переговоров обнадеживающим. Дипломаты предполагали, что россия и Украина могли согласиться на перемирие во время того, как по Черному морю будут идти суда с грузами.

русские до этого требовали, что сами, мол, хотят проверять корабли, чтобы "не допустить контрабанды оружия и провокаций". Вероятно, что инспектирование может проводить Турция и ООН.

До решения проблемы с зерном недалеко, – МИД

В Минобороны Турции говорят о создании координационного центра в Стамбуле. Ведомство говорит, что

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что до решения проблемы с экспортом зерна осталось "два шага". Украина максимально заинтересована в том, чтобы вывозить свое зерно на международный рынок. Переговоры, подчеркнул министр, в завершающей фазе, однако все зависит от позиции государства-агрессора.

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россия блокирует вывоз украинского зерна: последние новости

Глава Офиса Президента Андрей Ермак ранее сообщил, что участие в так называемых "зерновых" переговорах непосредственно участвует Антониу Гутерриш.

Безопасную навигацию судов в Черном море позволяют обеспечить успехи украинских воинов, в частности, освобождение острова Змеиный.

Неоднократно с владимиром путиным о безопасном экспорте зерна говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер призвал главу кремля сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия.

Смотрите в видео – о переговорах в Стамбуле: