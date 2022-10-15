Позиция Зеленского о переговорах начала разрушать режим Путина, – Арестович

Режим главы Кремля Владимира Путина политически обречен. На сегодняшний день уже всем в мире понятно, что реанимировать его уже не смогут.

Позиция Украины по поводу невозможности переговоров со страной-агрессором делегитимизирует путинский режим в России. Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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Пока Путин "не кончится"

Советник руководителя ОП отметил, что на сегодняшний день Украине с Россией не о чем договариваться.

"Мы имеем упрямую позицию Президента Зеленского и которая закреплена решением СНБО: Украина не идет на переговоры с Путиным ни при каких обстоятельствах . Это не оставляет ему никаких шансов, потому что эта позиция является основой резолюций Генассамблеи и ПАСЕ", – объяснил Арестович.

По его словам, уже все понимают, что никому не удастся реанимировать путинский режим, поскольку он "обречен".

Украина будет держать свою позицию, пока Путин как политическая фигура не закончится. Никаких переговоров. Это самая лучшая стратегия, которая разрушает путинский режим сейчас очень сильно, делегитимизирует его и показывает всем, что надежды на другое нет. Это переговорами не решить,

– добавил советник.

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Почему Россия выпрашивает переговоры

Арестович отметил, что, несмотря на то, что Россия является государством-агрессором, она "отчаянно выпрашивает переговоры" .

Я такого не припомню за всю дипломатическую и военную историю. Они буквально вымаливают мир, поскольку боятся внутреннего неуправляемого кризиса и коллапса. Их очень сильно поджимает и мелет эта "машина". Идиотская мобилизация ускорила все эти процессы в России и привела к "вымыванию" людей из экономики, а также начав делегитимизацию путинского режима,

– убежден он.

По его мнению, основа "легитимации" России заключалась в том, что армия и общество были разделены, однако мобилизация все изменила.

"Россияне не согласны были участвовать в войне. Кризис в России резко ускорился. Кремль, когда просит о переговорах – хочет защититься от внутреннего кризиса в первую очередь. И именно это Украина не даст сделать", – резюмировал Арестович.

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