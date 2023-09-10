Хочет быть Эрдоганом, – политолог объяснил цель заявлений президента Бразилии относительно Путина
Президент Бразилии Лула да Силва предложил "посадить за стол переговоров" российского диктатора и президента Украины Владимира Зеленского. "Лучшей" площадкой для этого он считает Генассамблею ООН, которая откроется 19 сентября.
Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Лула да Силва пытается капитализировать отношения с Россией, которая сейчас является "супермаркетом перед закрытием", и в нем все ключевые "товары" можно взять по "скидке".
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Это маргинальная позиция
Кто из этого "клуба" первым прокричит, что готов общаться с Россией, тот, считает Саакян, имеет право на несколько часов раньше зайти в этот "супермаркет" и взять то, что он хочет.
Для этого нужно приехать к Владимиру Путину, поговорить с ним. Это то, что делает Реджеп Эрдоган, президент Турции или премьер-министр Индии Нарендра Моди. И Лулу да Силва тоже желает принять в этом процессе участие. Он хочет быть Эрдоганом и Моде,
– подчеркнул политолог.
Олег Саакян прокомментировал циничное заявление президента Бразилии: смотрите видео
Президент Бразилии желает свою позицию якобы посредника и равноудаленной стороны конвертировать в свои политические и прежде всего экономические выгоды.
"Именно поэтому и он делает такое заявление. Но на него нет бурной реакции или поддерживающих аплодисментов от других государств. И это маргинальная позиция, которую мы слышали уже неоднократно", – подчеркнул Олег Саакян.Справка. Заседание высокого уровня на Генеральные ассамблеи ООН соберет мировых лидеров. Оно откроется 19 сентября и продлится почти неделю. Среди вопросов, которые будут рассматриваться на Генассамблее, в частности, цели устойчивого развития, изменения климата, предотвращение пандемии. Кроме того, состоится заседание, посвященное Международному дню полной ликвидации ядерного оружия и его пропаганде.
Больше о циничном заявлении президента Бразилии
- Лула да Силва в интервью индийским СМИ подчеркнул, что саммит G20, участником которого он был в этом году в Индии, является не лучшей площадкой для "обсуждения войны в Украине". Он считает таковой Генеральную Ассамблею ООН.
- Лула да Силва заявил, что именно на Генассамблее ООН "можно посадить Путина и Зеленского за стол переговоров". Также он добавил, что "все против войны".
- Президент Бразилии подчеркнул, что его страна "не будет ввязываться в войну", однако он намерен присутствовать на так называемых "мирных переговорах".
- Кроме того, Лула да Сильва сделал еще одно громкое заявление, пригласив на следующий саммит G20, который пройдет в Бразилии в 2024 году, Владимира Путина. Мол, российский диктатор не будет задержан из-за ордера на арест, который был выдан Путину Международным Уголовным судом. Лула да Силва отметил, если в то время "будет президентом Бразилии", Путина "ни за что не арестуют".