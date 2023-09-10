Хочет быть Эрдоганом, – политолог объяснил цель заявлений президента Бразилии относительно Путина

Президент Бразилии Лула да Силва предложил "посадить за стол переговоров" российского диктатора и президента Украины Владимира Зеленского. "Лучшей" площадкой для этого он считает Генассамблею ООН, которая откроется 19 сентября.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Лула да Силва пытается капитализировать отношения с Россией, которая сейчас является "супермаркетом перед закрытием", и в нем все ключевые "товары" можно взять по "скидке".

Читайте также Страны-спонсоры Кремля: как Бразилия платит за российский дизель

Это маргинальная позиция

Кто из этого "клуба" первым прокричит, что готов общаться с Россией, тот, считает Саакян, имеет право на несколько часов раньше зайти в этот "супермаркет" и взять то, что он хочет.

Для этого нужно приехать к Владимиру Путину, поговорить с ним. Это то, что делает Реджеп Эрдоган, президент Турции или премьер-министр Индии Нарендра Моди. И Лулу да Силва тоже желает принять в этом процессе участие. Он хочет быть Эрдоганом и Моде,

– подчеркнул политолог.

Олег Саакян прокомментировал циничное заявление президента Бразилии: смотрите видео

Президент Бразилии желает свою позицию якобы посредника и равноудаленной стороны конвертировать в свои политические и прежде всего экономические выгоды.

"Именно поэтому и он делает такое заявление. Но на него нет бурной реакции или поддерживающих аплодисментов от других государств. И это маргинальная позиция, которую мы слышали уже неоднократно", – подчеркнул Олег Саакян.

Больше о циничном заявлении президента Бразилии

Лула да Силва в интервью индийским СМИ подчеркнул, что саммит G20, участником которого он был в этом году в Индии, является не лучшей площадкой для "обсуждения войны в Украине". Он считает таковой Генеральную Ассамблею ООН.

Лула да Силва заявил, что именно на Генассамблее ООН "можно посадить Путина и Зеленского за стол переговоров". Также он добавил, что "все против войны".

Президент Бразилии подчеркнул, что его страна "не будет ввязываться в войну", однако он намерен присутствовать на так называемых "мирных переговорах".

Кроме того, Лула да Сильва сделал еще одно громкое заявление, пригласив на следующий саммит G20, который пройдет в Бразилии в 2024 году, Владимира Путина. Мол, российский диктатор не будет задержан из-за ордера на арест, который был выдан Путину Международным Уголовным судом. Лула да Силва отметил, если в то время "будет президентом Бразилии", Путина "ни за что не арестуют".