В СНБО и ОП ответили "миротворцам", которые настаивают на переговорах с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон снова заговорил о необходимости переговоров между Украиной и Россией для завершения войны. На это уже отреагировали в СНБО и в Офисе Президента.

Советник главы ОП Михаил Подоляк поинтересовался, какие условия, по мнению миротворцев, могут быть приемлемыми. Также скандальные слова Макрона прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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В СНБО и ОП ответили "миротворцам"

Михаил Подоляк обратил внимание на российские ультиматумы:

Российские ультиматумы известны: "Мы приехали на танках. Признайте поражение и утрату территорий". Эти условия неприемлемы. Так о чем говорить? Или вы просто скрываете в слове "урегулирование" слово "капитуляция"?

– обратился к "миротворцам" советник главы ОП.

Алексей Данилов подчеркнул, что главное условие президента Владимира Зеленского в переговорах – восстановление территориальной целостности нашей страны.

"Гарантия выполнения – современная ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия – действия на предупреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены к моменту пуска в воздухе, на земле и море", – отметил секретарь СНБО.

Макрон выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Лидер страны уверен, что переговоры закончат войну и принесут миру мир.

Макрон подчеркнул, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев. Он говорит, что так или иначе наступит момент, когда России и Украине придется вернуться за стол переговоров.

Напомним, что сейчас Россия снова начала говорить о том, что хочет "мирных переговоров" с Украиной. В США поддерживается позиция украинской стороны. Так, советник безопасности США Джейк Салливан сказал, что Байден определился с позицией относительно "мирных переговоров" с самого начала полномасштабной войны – ничего не обсуждается об Украине без Украины.

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