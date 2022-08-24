До зимы мы хотим много чего, – Зеленский о недопустимости новых "минсков"
Война на Украине становится затяжной. В то же время каждый день мы получаем все больше оружия и помощи и становимся сильнее.
Президент рассказал о возможности завершить войну к зиме. Ведь многие намекали на то, что нужно договариваться с россией любой ценой, информирует 24 канал.
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Мой посыл прост – мы понимали намеки и сигналы, что нужно перейти к началу разговоров с россией. Сейчас к режиму прекращения огня мы не готовы. Мы объяснили, что "Минская-3" не будет. Мы в эти игры не будем играть, потому что и так потеряли часть наших территорий,
– сказал Владимир Зеленский.
По его словам, это ловушка от россии, и мы ее понимаем. Будет стоп – мы останемся без Юга, потом будут какие-то условия. Президент сказал, что это может занять несколько лет, и мы при этом не будем иметь выхода к морю.
"А они за это время развернутся и пойдут на Николаев, Одессу. А потом еще раз захотят вернуться в Киев, например. Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы только как-то успокоить россию, мы не будем. До зимы мы хотим много чего", – рассказал глава государства.
Что говорил Зеленский о переговорах
- Президент по поводу надежд россиян на переговоры и попытки таким образом удержать захваченные территории, говорил, что они выглядят довольно смешно. Кроме того, ситуация на поле боя разворачивается таким образом, что ни о каких переговорах не может быть и речи. Они приняли решение захватить нашу страну, но мы им "даем по роже".
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк предполагал, что скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров. Ведь россия входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем с огнем не найдешь.
- Владимир Зеленский ранее высказался по поводу возобновления мирных переговоров с россией. Он отмечал, что переговоры возможны, только в том случае, если россия освободит захваченные территории.
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