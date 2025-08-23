Как заметил в эфире 24 Канала бывший сотрудник американской разведки, эксперт по России Фонда Карнеги за международный мир Эрик Чиарамелло, было важно показать общую позицию Европы относительно войны. А это ближайшие союзники США.

Смотрите также Пакт Молотова – Риббентропа и заговор тиранов: почему Россия обречена повторять ошибки прошлого

Почему трехсторонняя встреча плохой вариант?

Многих европейских лидеров Трамп знает очень хорошо, доверяет им и имеет о них хорошее мнение. Поэтому президент США не мог просто давить на Владимира Зеленского и заставлять заключить соглашение. Рядом с украинским президентом была вся Европа.

Это было невероятно символично и имело практический эффект, поскольку отвернуло давление от Украины, показало, что война – коллективная проблема. Америка также в этом заинтересована,

– сказал Эрик Чиарамелло.

Неизвестно, сохранится ли этот коллективный формат, потому что ключевой вопрос заключается в том, состоится ли сейчас встреча Зеленского и Путина с участием внешних участников.

"Я думаю, что трехсторонний формат не является хорошим для Украины. Это не выгодно, потому что если в одной комнате соберутся 3 лидеры, то Трамп начнет благосклонно относиться ко многим российским позициям. В итоге он окажется на стороне Путина", – подчеркнул Эрик Чиарамелло.

Президент США хочет справедливого решения для Украины, но он не понимает деталей. Российский диктатор умеет быть очень убедительным на переговорах. Путин занимался этим более 25 лет, манипулировал многими мировыми лидерами.

Владимир Зеленский способен отстаивать украинские позиции, но в такой динамике все будет работать против него. Поэтому формат переговоров надо пересмотреть. Более того, лидер Франции предлагал встречу с четырьмя сторонами. Ведь за столом переговоров должен быть голос Европы.

Однако это снова создает проблему, потому что неизвестно, кто должен говорить от имени Европы. Генсек НАТО является европейцем, но представляет организацию в состав которой входят США. Евросоюз также не имеет собственного оборонного мандата,

– добавил Эрик Чиарамелло.

О Будапештском формате даже не стоит говорить, потому что он был базовым соглашением, где Россия уже соглашалась не нападать. С другой стороны важно участие Великобритании, потому что премьер Кир Стармер умеет хорошо доносить позицию до Трампа.

Итак, все переговорные форматы надо очень тщательно продумать, чтобы не попасть в ловушку, когда Украина будет загнана в угол и зажата между Москвой и Вашингтоном. Это худший из возможных сценариев.

Мирные переговоры: последние новости