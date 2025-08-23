Як зауважив в ефірі 24 Каналу колишній співробітник американської розвідки, експерт щодо Росії Фонду Карнегі за міжнародний мир Ерік Чіарамелло, було важливо показати спільну позицію Європи щодо війни. А це найближчі союзники США.

Чому тристороння зустріч поганий варіант?

Багатьох європейських лідерів Трамп знає дуже добре, довіряє їм та має про них гарну думку. Тому президент США не міг просто тиснути на Володимира Зеленського та змушувати укласти угоду. Поруч з українським президентом була вся Європа.

Це було неймовірно символічно й мало практичний ефект, оскільки відвернуло тиск від України, показало, що війна – колективна проблема. Америка також у цьому зацікавлена,

– сказав Ерік Чіарамелло.

Невідомо, чи цей колективний формат збережеться, бо ключове питання полягає в тому, чи відбудеться зараз зустріч Зеленського та Путіна з участю зовнішніх учасників.

"Я думаю, що тристоронній формат не є добрим для України. Це не вигідно, бо якщо в одній кімнаті зберуться 3 лідери, то Трамп почне прихильно ставитися до багатьох російських позицій. У підсумку він опиниться на боці Путіна", – наголосив Ерік Чіарамелло.

Президент США хоче справедливого рішення для України, але він не розуміє деталей. Російський диктатор вміє бути дуже переконливим на переговорах. Путін займався цим понад 25 років, маніпулював багатьма світовими лідерами.

Володимир Зеленський здатен відстоювати українські позиції, але у такій динаміці все працюватиме проти нього. Тому формат переговорів треба переглянути. Ба більше, лідер Франції пропонував зустріч з чотирма сторонами. Адже за столом переговорів має бути голос Європи.

Проте це знову створює проблему, бо невідомо, хто має говорити від імені Європи. Генсек НАТО є європейцем, але представляє організацію до складу якої входять США. Євросоюз також немає власного оборонного мандату,

– додав Ерік Чіарамелло.

Про Будапештський формат навіть не варто говорити, бо він був базовою угодою, де Росія вже погоджувалася не нападати. З іншого боку важлива участь Великої Британії, бо прем'єр Кір Стармер вміє добре доносити позицію до Трампа.

Отже, всі переговорні формати треба дуже ретельно продумати, щоб не потрапити у пастку, коли Україна буде загнена у кут і затиснута між Москвою та Вашингтоном. Це найгірший з можливих сценаріїв.

