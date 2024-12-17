Ермак ответил, когда начнутся переговоры с Россией

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины.

Соответствующее заявление он сделал во время заседания Конгресса местных и региональных властей во Львове, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. По его словам "надо оставаться сильными".

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Что сказал Ермак о переговорах с Россией

Руководитель Офиса Президента напомнил о Плане победы Украины, который Владимир Зеленский представил в октябре, и отметил, что в документе четко очерчены "реальные механизмы завершения войны и достижения справедливого мира".

По его словам, сейчас 1087 из 1261 местного совета в Украине приняли обращение в поддержку этого плана, а еще 174 совета примут его в ближайшее время. Он ранее отмечал, что Украина не готова к переговорам с Россией по завершению войны.

Андрей Ермак говорил, что Киев обсуждает с партнерами важность усиления государства. Он также сообщал, что нужно разрушать российские нарративы о том, что Украина якобы хотела войны, поскольку Путину важно продолжать агрессию на нашей территории.

Напомним, недавно Путин заявил, что якобы открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня в Украине с Дональдом Трампом. Однако он отвергает любые серьезные территориальные уступки и настаивает, чтобы Киев отказался от намерений вступить в НАТО.