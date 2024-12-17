Відповідну заяву він зробив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Львові, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. За його словами "треба лишатися сильними".

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Що сказав Єрмак про переговори з Росією

Керівник Офісу президента нагадав про План перемоги України, який Володимир Зеленський представив у жовтні, і зазначив, що у документі чітко окреслені "реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру".

За його словами, наразі 1087 із 1261 місцевої ради в Україні ухвалили звернення на підтримку цього плану, а ще 174 ради ухвалять його найближчим часом. Він раніше наголошував, що Україна не готова до перемовин з росією щодо завершення війни.

Андрій Єрмак казав, що Київ обговорює з партнерами важливість посилення держави. Він також повідомляв, що потрібно руйнувати російські наративи про те, що Україна нібито хотіла війни, оскільки Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що нібито відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом. Проте він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає, щоб Київ відмовився від намірів вступити до НАТО.