Россия посылает сигналы: что стоит за настойчивыми заявлениями Путина о переговорах

2024 год будет важным в контексте войны в Украине. Разные государства попытаются склонить Киев к переговорам. Здесь главное не пойти на условия России.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец, заметив, что Путин сейчас – стареющий лидер "брежневского" возраста, который пытается убедить всех, что якобы у него есть еще силы и энергия.

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Путин до сих пор пытается склонить Украину к переговорам

Как отметил Березовец, нет никаких сигналов, что война может прекратиться в ближайшее время. При этом Путин постоянно обвиняет Украину в том, что она не хочет идти на переговоры. Это можно было услышать и во время его речи на саммите G20.

Россия посылает сигналы, особенно усилившиеся после встречи Байдена и Си в Сан-Франциско. Недавно единственная независимая социологическая структура в России "Левада-Центр" предоставила данные, по которым более 70% россиян выступают за начало мирных переговоров с Украиной. У Путина тоже есть эти данные,

– сказал Березовец.

Согласно опросу, около 70% россиян действительно поддержали бы намерения прекратить войну против Украины. Однако большинство не хотело бы отдавать оккупированные территории.

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Бесспорно, что в следующем году разные государства продолжат сильно давить на Киев, чтобы там склонились к переговорам с Россией. Однако Путин хочет завершить все только на своих условиях. А они недопустимы для Украины.

Путин хочет торжествовать как победитель. Он хочет признания оккупированных территорий частью России, российский язык как второй государственный, демилитаризацию, федерализацию и так далее. На таких условиях подписание мирного договора невозможно,

– сказал Березовец.

Ситуация в России: коротко