путин до последнего не будет отводить войска, – политолог Семенюк о переговорах с россией

россияне постояннопытаются призывать украинцев к переговорам через своих агентов влияния . Однако позиция нашего государства непоколебима – переговоры будут возможны только после того, как россия отведет свои войска.

Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Тарас Семенюк. Но он добавил: отвод войск фактически означал бы тотальную капитуляцию россии.

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Это приведет к фатальным процессам

Семенюк рассказал, капитуляция в Украине привела бы россию к роковым для путина процессам. Очевидно, что диктатор этого не хочет.

Он до последнего не будет отводить войска. Ему все равно на жизнь солдат, на количество погибших. Это такая еще советская коммунистическая ментальность. Ценность жизни рядового солдата ничего не означает,

– подчеркнул политолог.

Семенюк о том, что путин не отведет войска до последнего: смотрите видео

путин пытается запугать общество

По словам Семенюка, недавние обстрелы Харькова, постоянные атаки на Николаев – тактика террора, чтобы запугать простых гражданских украинцев. Чтобы у нас возникла перманентная усталость от войны, и общество было готово на любые условия, лишь бы это остановить.

Удары по Крыму помогают расшатать кремль

Политолог отметил: скорее всего, тактика террора будет продолжаться. Однако динамическое уничтожение российских полевых штабов, баз, складов с боекомплектами и т.п. может отрезвить россиян.

Ликвидация аэродромов в самом, подчеркиваю, Крыму – это то, чего россияне никогда не могли себе представить. Что по ним будут летать ракеты и их будут уничтожать, особенно, в оккупированном Крыму,

– подчеркнул Семенюк.

Он добавил: это то, что может побудить их наконец-то понять, что развязанная ими война – это огромная ошибка. И, может быть, тогда начнутся процессы, которые будут расшатывать кремль изнутри.

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