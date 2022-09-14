Путин сознательно готов к потерям, – Вигиринский о мотивах для переговоров россии и мира

Глава кремля владимир путин является человеком, который мыслит алогично. Именно поэтому в ЕС и США стараются не предпринимать "эскалационных шагов" в отношении москвы, опасаясь ядерных ударов.

Украинские партнеры в переговорах с россией надеются уменьшать риски, которые могут отразиться на их политической и экономической жизни. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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По словам эксперта, в ЕС и США все рассчитывают риски, при которых есть еще возможность отступить в переговорах с путиным, чтобы найти приемлемый вариант и выйти с наименьшим количеством потерь.

Единственный момент, который заключается в оценке самого путина – он готов к любым потерям и идет на них сознательно, ухудшая положение своих граждан. Он их превращает в еще более лояльных к себе, которые полностью зависят от нефте- и газодолларов, а также госбюджета,

– убежден обозреватель.

Он добавил, что покорность своих граждан является залогом стабильности путинского режима.

"Путин не боится ухудшения экономических условий и условий жизни, привычных для европейца, но является роскошью для россиянина. Он не Европу у себя строит. Выбирая стратегическое направление развития в направлении Азии, он выстраивает систему социального управления, которая функционирует в Китае довольно успешно", – подчеркнул политолог.

Речь идет о системах мониторинга, распознавания лиц с помощью уже успешно используемых в москве видеокамер.

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Угрозы и риски

Эксперт отметил, что европейские и американские партнеры считают, что нужно осторожно реагировать на действия россии, чтобы процессы были контролируемыми.

"Путин – это человек, который мыслит алогично, поэтому может в любой момент применить тактическое ядерное оружие, чего никто не хочет в мире, потому что это новый виток эскалации. Они, когда оценивают коммуникацию с россией, исходят из вопроса "лица путина". Это такая конструкция, которая изображает возможные риски для ЕС", – пояснил аналитик.

Вигиринский заметил, что каждый последующий эскалационный шаг, при которых путин не достигает целей, которые он ставит перед собой, приводит к ухудшению ситуации в самой Европе.

Если мы говорим о том, почему они хотят переговоров как можно скорее, то для них это более быстрая стабилизация социально-экономического положения внутри страны. Если это затягивается на год – их политическое будущее становится "облачным", затягивается на полтора – оно становится бесперспективным.

– рассказал обозреватель.

По его мнению, в Европе опасаются, что их преемниками будут не столь либеральные и демократические политические силы, а те, которые будут отстаивать националистические идеи, которые могут повлечь за собой развал ЕС.

"Они тоже взвешивают риски. Риски для себя и для глобальной безопасности. Есть предположение, что в случае применения тактического ядерного оружия будет ответный удар. Если стратегически, то там на уровне автоматики все срабатывает у стран-партнеров. Потому что неизвестно, куда стратегический боезаряд будет лететь", – указал Вигиринский.

Россия захотела переговоров: что известно

После успешного контрнаступления ВСУ тезисы о переговорах в россии стали раздаваться чаще. министр иностранных дел россии сергей лавров сказал, мол, кремль не отказывается от переговоров с Украиной.

Также в россии решили даже начали заявлять о новых "условиях" для переговоров с Украиной.

В то же время советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял , что Украина сейчас не согласится на переговоры с россией. Он добавил, что новый условный "Минск-3" может уничтожить государство.

Впоследствии вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что россия предлагала возобновить переговоры, но Украина отказалась.

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