Українські партнери у перемовинах з росією сподіваються зменшувати ризики, які можуть відбитися на їхньому політичному та економічному житті. Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

Зверніть увагу У росії вже ниють, що хочуть переговорів

путін будує Китай 2.0

За словами експерта, у ЄС та США всі розраховують ризики, при яких є ще можливість відступити у переговорах з путіним, щоб знайти прийнятний варіант та вийти з найменшою кількістю втрат.

Єдиний момент, який полягає в оцінці самого путіна – він готовий до будь-яких втрат й він йде на них свідомо, погіршуючи становище своїх громадян. Він їх перетворює на ще більш лояльних до себе, які повністю залежать від нафто- й газодоларів, а також держбюджету,

– переконаний оглядач.

Він додав, що покірність своїх громадян є запорукою стабільності путінського режиму.

"путін не боїться погіршення економічних умов та умов життя, що є звичними для європейця, але є розкішшю для росіянина. Він не Європу в себе будує. Обираючи стратегічний напрямок розвитку в напрямку Азії, він вибудовує систему соціального управління, яка функціонує в Китаї доволі успішно", – підкреслив політолог.

Мова йде про системи моніторингу, розпізнавання облич за допомогою відеокамер, що вже успішно використовується у москві.

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Загрози та ризики

Експерт зазначив, що європейські та американські партнери вважають, що потрібно обережно реагувати на дії росії, щоб процеси були контрольованими.

"путін – це людина, яка мислить алогічно, тому може у будь-який момент застосувати тактичну ядерну зброю, чого ніхто не хоче у світі, тому що це новий виток ескалації. Вони, коли оцінюють комунікацію з росією, виходять з питання "обличчя путіна". Це така конструкція, яка зображає можливі ризики для ЄС", – пояснив аналітик.

Вігірінський зауважив, що кожен подальший "ескалаційний крок", при яких путін не досягає цілей, які він ставить перед собою, призводить до погіршення ситуації у самій Європі.

Якщо ми говоримо про те, чому вони хочуть перемовин якомога швидше, то для них це швидша стабілізація соціально-економічного становища в середині країн. Якщо це затягується на рік – їхнє політичне майбутнє стає "хмарним", затягується на півтора – воно стає безперспективним,

– розповів оглядач.

На його думку, у Європі побоюються, що їхніми наступниками будуть не настільки ліберальні та демократичні політичні сили, а ті, які будуть відстоювати націоналістичні ідеї, що може спричинити розвал ЄС.

"Вони теж зважують ризики. Ризики для себе і для глобальної безпеки. Є припущення, що у випадку застосування тактичної ядерної зброї буде удар у відповідь. Якщо стратегічно, то там на рівні автоматики все спрацьовує у країн-партнерів. Тому що невідомо, куди стратегічний боєзаряд летітиме", – вказав Вігірінський.

росія захотіла перемовин: що відомо

Після успішного контрнаступу ЗСУ тези про перемовини в росії почали лунати частіше. міністр закордонних справ росії сергій лавров сказав, мовляв, кремль не відмовляється від переговорів з Україною.

Також у росії вирішили навіть почали заявляти про нові "умови" для переговорів з Україною.

Водночас радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна зараз не погодиться на переговори з росією. Він додав, що новий умовний "Мінськ-3" може знищити державу.

Згодом віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що росія пропонувала відновити перемовини, але Україна відмовилась.

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